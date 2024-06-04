Гроза и град ожидаются в Киеве в ближайшие дни: прогноз погоды

Объявили желтый уровень опасности

Во вторник, 4 июня, в Киеве ожидается гроза и кратковременный дождь. В отдельных районах возможен град и шквал ветра 15-20 м/с.

I (желтый) уровень опасности. Предупреждает об опасных метеорологических явлениях Украинский гидрометеорологический центр.

В общей сложности ветер юго-западный 5-10 м/с. Столбики термометра днем поднимутся до +22°…+27° в области, в Киеве до +25°…+27°. Ночью температура воздуха опустится до +17°…+15°. По прогнозу синоптиков ночью тоже может пройти кратковременный дождь.

В среду, 5 июня, в столице ожидается гроза. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Температуру воздуха в Киеве поднимется днем до +24°…+26°, ночью упадет до +17°…+15°. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В КГГА напоминают быть бдительными во время непогоды и избегать пребывания вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и т.д.

При подтоплении проезжей части или тротуаров следует обращаться к диспетчерской УК "Киевавтодор": 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травме людей немедленно звоните 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 0442783540 или 0504398366.

Ранее "Телеграф" писал, что графики отключения света в Киеве будут действовать 4 июня на протяжении всех суток. Электричества не будет по 7 часов.