Света не будет по 7 часов: графики отключений в Киеве 4 июня

Электричество может отсутствовать даже в "серых" зонах

Во вторник, 4 июня, в Киеве будут применять графики стабилизационных отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает компания ДТЭК. Свет будут выключаться до 24:00.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго, завтра на протяжении всех суток будут действовать графики отключений", — говорится в сообщении.

В частности, генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что электроэнергия может отсутствовать по 7 часов. К ремонту вывели два энергоблока вместе с линией импорта из Словакии. Потому света не будет даже в "серых" зонах.

"Завтра снова стабилизационные, ограничения больше, чем сегодня — 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков", – написал Коваленко.

Напоминаем, просмотреть графики отключения света можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также графики можно найти на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейти на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Нажмите "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, как будет работать общественный транспорт в Киеве во время отключений света. "Киевпасстранс" рассматривает альтернативные варианты.