Гроза та град очікуються у Києві найближчими днями: прогноз погоди

Оголосили жовтий рівень небезпечності

У вівторок, 4 червня, у Києві очікується гроза та короткочасний дощ. В окремих районах можливий град та шквал вітру 15-20 м/с.

І (жовтий) рівень небезпечності. Попереджає про небезпечні метеорологічні явища Український гідрометеорологічний центр.

Загалом вітер південно-західний 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень підіймуться до +22°…+27° в області, у Києві до +25°…+27°. Вночі температура повітря опуститься до

+17°…+15°. За прогнозом синоптиків, уночі теж може пройти короткочасний дощ.

У середу, 5 червня, у столиці також очікується гроза. Прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасний дощ. Температуру повітря у Києві підійметься вдень до +24°…+26°, вночі впаде до +17°…+15°. Вітер південно-західний із швидкістю 5-10 м/с.

У КМДА нагадують бути пильними під час негоди та уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі тощо.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.

Раніше "Телеграф" писав, що графіки відключення світла у Києві діятимуть 4 червня впродовж всієї доби. Електрики не буде по 7 годин.