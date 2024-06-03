Дым видно из разных районов столицы: в Киеве начался сильный пожар (фото, видео)

Огонь охватил огромную территорию

Вечером в понедельник, 3 июня, на Троещине в Киеве начался сильный пожар. Густой серый дым поднялся на высоту в несколько десятков метров и был виден даже в других районах столицы.

Фото и видео с места пожара распространились в местных Telegram-каналах. На некоторых из них видно, что огонь охватил большую площадь.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), на улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение.

"По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара — 2000 м. кв. На месте работают аварийно-спасательные службы", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал о пожаре в ТРЦ Lavina Mall. Это один из самых крупных торгово-развлекательных комплексов столицы. Инцидент произошел из-за щитка. Началось легкое задымление, однако его было видно с улицы. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также мы сообщали о сильном пожаре в Голосеевском районе. Черный дым очень быстро окутал целый район. Он был виден даже из других уголков столицы. Спасатели смогли быстро ликвидировать пожар, обошлось без пострадавших.

Еще раньше загорелось здание со строительными материалами. Инцидент произошел в столице недалеко от Львовской площади.