Здесь снимали фильмы и выступали звезды: как выглядел известный киевский ресторан "Дубки" (фото)
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Место считается культовым
В Шевченковском районе Киева, в живописной парковой зоне по улице Стеценко находится известный ресторан "Дубки". Заведение повидало многих известных личностей, а на его территории было снято сразу несколько известных фильмов.
Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое удивляло оригинальным экстерьером и славилось своей разноплановой кухней.
Ресторан "Дубки" открылся в далеких 1970-х годах и считается одним из самых старейших ресторанов столицы. Дизайн заведения был выполнен в необычном стиле народного гуцульского жилья.
Заведение удачно стилизовали под XVII век: здесь было много массивного дерева, натурального камня, ковки, старинных элементов декора и предметов быта.
Основными же "фишками" заведения была потрясающая кованая люстра работы Александра Миловзорова и красочные, сделанные в народном стиле росписи стен.
В 1972 году близлежащим территориям присвоили статус "парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения". Но спустя 22 года, столичные власти уменьшили ее на 10 гектаров.
В 1970-х годах в ресторане успешно выступала известная певица, исполнительница городского романса и шансона Любовь Успенская. Кроме этого в "Дубках" снимали фильм "Будни уголовного розыска" 1973 года.
Также "Дубки" появляются в криминальной драме "Грачи" 1982 года. В его уютном зале, под разухабистую песню "Улетай, туча", пьет водочку Виктор Грач — герой Леонида Филатова.
Ресторан был изначально рассчитан на 60-80 мест. В меню, в разные годы, были представлены популярные блюда европейской и украинской кухонь, приготовленные по классическим рецептам. Основной акцент сделан на мясных угощениях, приготовленных на гриле.
Особенностью ресторана являлось наличие собственной пекарни, где производили свежий домашний хлеб и сладкую выпечку. Кроме того, в меню были представлены колбасы различных видов собственного производства.
В распоряжении гостей был основной зал, рассчитанный на 70 гостей. Также в ресторане "Дубки" функционировали три отдельных зала для проведения торжественных мероприятий – "Юбилейный", "Венгерский" и "Большой". Стилистика и интерьер банкетных помещений оформлен в классическом европейском стиле семнадцатого века.
В теплое время года гости могли расположиться на летней террасе или в кафе под открытым небом и по вечерам насладиться живой музыкой.
После масштабного ремонта и реконструкции ресторан лишился росписи стен ,а шикарную люстру заменили современным "аналогом". Не смотря на это, заведение еще длительное время оставалось популярным местом среди киевлян и гостей города, но, к сожалению, пару лет назад "Дубки" закрылись.
Также известно, что на территории заведения в 2022 году вспыхнул масштабный пожар, который значительно повредил уже закрытое к тому времени культовое место.
По предварительной информации, тогда загорелись деревяные домики. Согласно оперативной информации, в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Млын" и каким изюминками он мог похвастаться. К примеру, это заведение ориентировалось исключительно на правительственную элиту и было открыто специально для обслуживания аппарата ЦК Компартии Украины.