Здесь снимали фильмы и выступали звезды: как выглядел известный киевский ресторан "Дубки" (фото)

Место считается культовым

В Шевченковском районе Киева, в живописной парковой зоне по улице Стеценко находится известный ресторан "Дубки". Заведение повидало многих известных личностей, а на его территории было снято сразу несколько известных фильмов.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое удивляло оригинальным экстерьером и славилось своей разноплановой кухней.

Ресторан "Дубки" открылся в далеких 1970-х годах и считается одним из самых старейших ресторанов столицы. Дизайн заведения был выполнен в необычном стиле народного гуцульского жилья.

Заведение удачно стилизовали под XVII век: здесь было много массивного дерева, натурального камня, ковки, старинных элементов декора и предметов быта.

Ресторан удивлял своим экстерьером и интерьером

"Дубки" были построены в 70-х годах

Популярное заведение всегда было переполнено посетителями

Основными же "фишками" заведения была потрясающая кованая люстра работы Александра Миловзорова и красочные, сделанные в народном стиле росписи стен.

В 1972 году близлежащим территориям присвоили статус "парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения". Но спустя 22 года, столичные власти уменьшили ее на 10 гектаров.

Оригинальная роспись стен

Шикарная люстра

В интерьеро было много дерева и камня

Основной зал мог вместить 70 гостей

В 1970-х годах в ресторане успешно выступала известная певица, исполнительница городского романса и шансона Любовь Успенская. Кроме этого в "Дубках" снимали фильм "Будни уголовного розыска" 1973 года.

В ресторане часто выступали звездные артисты

В "Дубках" снимали кино

Также "Дубки" появляются в криминальной драме "Грачи" 1982 года. В его уютном зале, под разухабистую песню "Улетай, туча", пьет водочку Виктор Грач — герой Леонида Филатова.

Основной зал ресторана

Ресторан был изначально рассчитан на 60-80 мест. В меню, в разные годы, были представлены популярные блюда европейской и украинской кухонь, приготовленные по классическим рецептам. Основной акцент сделан на мясных угощениях, приготовленных на гриле.

Особенностью ресторана являлось наличие собственной пекарни, где производили свежий домашний хлеб и сладкую выпечку. Кроме того, в меню были представлены колбасы различных видов собственного производства.

В ресторане всегда было много посетителей

"Дубки" были построены в живописном месте

В распоряжении гостей был основной зал, рассчитанный на 70 гостей. Также в ресторане "Дубки" функционировали три отдельных зала для проведения торжественных мероприятий – "Юбилейный", "Венгерский" и "Большой". Стилистика и интерьер банкетных помещений оформлен в классическом европейском стиле семнадцатого века.

В теплое время года гости могли расположиться на летней террасе или в кафе под открытым небом и по вечерам насладиться живой музыкой.

Шикарная природа

Вход в ресторан

После масштабного ремонта и реконструкции ресторан лишился росписи стен ,а шикарную люстру заменили современным "аналогом". Не смотря на это, заведение еще длительное время оставалось популярным местом среди киевлян и гостей города, но, к сожалению, пару лет назад "Дубки" закрылись.

Современный вид ресторана до его закрытия

Современный вид ресторана до его закрытия

Современный вид ресторана до его закрытия

Современный вид ресторана до его закрытия

Также известно, что на территории заведения в 2022 году вспыхнул масштабный пожар, который значительно повредил уже закрытое к тому времени культовое место.

По предварительной информации, тогда загорелись деревяные домики. Согласно оперативной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Пожар сильно повредил здание ресторана

Ресторан закрылся пару лет назад

"Дубки" горели в 2022 году

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Млын" и каким изюминками он мог похвастаться. К примеру, это заведение ориентировалось исключительно на правительственную элиту и было открыто специально для обслуживания аппарата ЦК Компартии Украины.