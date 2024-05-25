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Более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды: опубликованы архивные фото

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Интересная информация
Интересная информация. Фото Коллаж "Телеграфа"

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Некоторые факты из истории Киева не перестают удивлять современников. Как оказалось, в начале ХХ века на улицах города можно было увидеть таких экзотических для наших широт животных, как верблюды.

Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах. Интерсные фотографии "киевских верблюдов" опубликовали в Telegram-канале "Киев, живая история".

Так, на архивных фотографиях, которые были сделаны на улицах Киева в 1910 — 1919 годах можно увидеть верблюдов. Эти животные в то время не считались диковинкой для города и встречались на киевских улицах.

Первое фото сделано польским солдатом на углу Владимирской и Прорезной зимой 1917 года. Данная местность сегодня относится к Шевченковском району столицы.

Верблюд в Киеве в 1917 году

На еще одном фото можно увидеть, как верблюд используется в качестве тягловой силы и перевозит грузы при отделении всероссийского земского союза в Святошино.

Снимок датируется июнем 1916 года.

Верблюд перевозит грузы по улицам столицы

Третий снимок был сделан во время парада в 1919 году на площади Европейской. Фотографу удалось запечатлеть верблюда, который участвует в торжественном шествии.

Стоит отметить, что окружающие не обращают внимание на экзотическое животное и спокойно проходят мимо. Это еще раз доказывает тот факт ,что в 1900-х годах верблюды на улицах Киева являлись скорее нормой, чем исключением.

Верблюд на параде в 1919 году

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядела Дарница в Киеве более 120 лет назад. В соцсети была опубликована подборка интересных снимков, которые были сделаны в 1900-х годах на территории Дарницы — исторической местности на левом берегу Днепра в Киеве.

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