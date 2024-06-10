Киевлянам стоит ждать "тропический ливень": сколько еще продлится гроза

Новая гроза собирается в Киеве

В Киеве рабочая неделя началась с обильных, но кратковременных осадков. При этом в городе раскаты грома слышали и после 22:00 понедельника, что намекает на то, что гроза возможно будет ночью.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. По информации местных жителей, новые грозовые раскаты прозвучали уже после того, как дождь, который шел вечером, прекратился, а ветер успокоился.

При этом очевидцы утверждают, что гром слышали не по всему городу.

Согласно данным Weather.com, гроза в Киеве будет идти с перерывами, но продолжится по меньшей мере до 4 часов утра. После этого гроза должна закончиться, но обильные осадки должны продолжаться вплоть до второй половины вторника.

Также ближе к утру усилится и ветер, а к обедней поре он и вовсе может достигать 17 метров за секунду.

Стоит отметить, что согласно прогнозам синоптиков, в Киеве максимально сильные дожди стоит ждать именно во вторник, однако среда тоже будет дождливой.

Подобная погода будет наблюдаться и на остальной части Украины. Во вторник дожди пройдут во всех областях кроме юга и востока, но уже в среду осадки стоит ждать и там.