Киянам варто чекати "тропічної зливи": скільки ще триватиме гроза

Нова гроза збирається у Києві

У Києві робочий тиждень почався з рясних, але короткочасних опадів. При цьому в місті гуркіт грому чули і після 22:00, що натякає на те, що гроза можливо буде вночі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За інформацією місцевих жителів, новий грозовий гуркіт пролунав вже після того, як дощ, що йшов увечері, припинився, а вітер заспокоївся.

Очевидці стверджують, що грім чули не по всьому місту.

За даними Weather.com, гроза в Києві йтиме з перервами, але триватиме щонайменше до 4 години ранку. Після цього гроза має закінчитися, але сильні опади мають продовжуватися аж до другої половини вівторка.

Також ближче до ранку посилиться і вітер, а до обідньої пори він може досягати 17 метрів за секунду.

Варто зазначити, що згідно з прогнозами синоптиків, у Києві максимально сильні дощі варто чекати саме у вівторок, проте середа теж буде дощовою.

Подібна погода спостерігатиметься і на решті України. У вівторок дощі пройдуть у всіх областях окрім півдня та сходу, але вже в середу опади варто чекати і там.