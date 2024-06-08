На Киевщине заметили необычное природное явление: опубликовано впечатляющее видео

Зрелище, которое завораживает и пугает одновременно

В субботу, 8 июня, в Обуховском районе Киевской области было замечено нетипичное для наших широт природное явление — смерч. Такие атмосферные вихри возникают в дождевых облаках и распространяются вниз, часто до самой поверхности земли.

Очевидцам удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона смерч, который начался в поле неподалеку от населенного пункта. Видео вихря опубликовали в соцсетях.

Так, огромный смерч пронесся по Обуховскому району на Киевщине. Стоит отметить, что воронка образовалась в тот момент, когда на столицу и область начал надвигаться ливень.

Обычно диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300—400 метров, хотя, если смерч касается земли, то диаметр может достигать 1,5—4,2 километров.

К счастью, смерч в Киевской области оказался неразрушительным — никто не пострадал.

Смерч был замечен в Обуховском районе на Киевщине

Напомним, что в апреле песчаная буря из Сахары накрыла Киев и некоторые регионы Украины. Из-за пылевого облака снизилась видимость на дорогах. Сильный ветер разбрасывал пыль, из-за чего воздух был очень загрязнен и людям было тяжело дышать.

Специалисты напомнили, что пыль негативно влияет на здоровье человека и раздражает дыхательные пути, что может привести к обострению астмы, хронической обструктивной болезни легких и другим респираторным заболеваниям. Запыленность воздуха может быть вредным для пожилых людей и детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на озере Вера заметили пятна яркого голубого цвета. Водоем находится в Святошинском районе столицы, а обратили внимание на необычный цвет воды небезразличные местные жители.