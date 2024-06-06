В Киеве на одном из озер заметили пятна яркого цвета: горожане выясняют причины (фото)

Некоторые киевляне предполагают, что вода могла зацвести

Пока спасают озеро Синее в Киеве на Виноградаре, на озере Вера заметили пятна яркого голубого цвета. Водоем находится в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщают в группе "Борщаговка" в Facebook. Киевляне начали бить тревогу.

Обратили внимание на необычный цвет воды небезразличные местные жители. На фото видно огромное пятно у берега и небольшие по всей поверхности водоемы.

На озере Вера появились пятна яркого цвета

Пользователи сети успокаивают встревоженных киевлян, отмечая, что это природное явление — цветение воды.

"Такая вода каждый год в это время на озере Вера", — пишет читатель группы.

Остальные рекомендуют обратиться в КП "Плесо", чтобы они проверили состояние воды в озере. Отмечают, что на берегу водоема находится кафе, и раньше там находилась сточная труба, выходившая в озеро.

"Исполнитель КП "Плесо". Можете сразу им отправить фотографии и обращения. Дополните еще тем, что на берегу кафе, могут проверить и предоставить отчет на ваше обращение относительно сливных вод из него. Я раньше фотографировала выходящую в озеро трубу из кафешки. Не знаю сегодняшнего состояния этой трубы", — пишет читательница группы.

Для справки:

Озеро Вера на Южной Борщаговке было образовано в конце 1970-х – начале 1980-х годов на месте болота в историческом русле реки Борщаговка, близ Кольцевой дороги. Водоем забетонирован по периметру.

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