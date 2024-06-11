С уличного фонаря льется вода, как из ведра: в Киеве произошел странный инцидент (видео)

В сети началось бурное обсуждение

Во вторник, 11 июня, в Киеве заметили ручей воды из уличного фонаря. Событие произошло в Оболонском районе столицы.

Видео странного действа попало в местный телеграм-канал "Труха Киев". По словам очевидцев, вода льется большим потоком.

На кадрах видно, что ручей тычет почти с верхушки столба.

В сети отмечают, что инцидент произошел на Оболонском проспекте, 38. Почему вода бежит из фонаря просто загадка.

Пользователи сети не удержались, чтобы не пошутить по поводу странной ситуации.

"В Украине все возможно", "Гидроэлектростанция", "Тестовая проверка резервной поставки питьевой воды" и другие остроумные комментарии.

Кто-то шутил, что фонарик таким образом сходил в туалет.

Один из читателей канала предположил, что под столбом проходит трубопровод. Вероятно, вода нашла слабое место.

"Что здесь странного, электроопора зарыта над трубопроводом. Прорвало трубу, результат на лицо, а все электроопоры внутри пустотелые, давление воды нашло слабое место. В любом случае это прикольно, случай редчайший", — пишет пользователь сети.

Ранее "Телеграф" писал, что в двух районах Киева надолго отключат горячую воду. Отключения связаны с проведением плановых гидравлических испытаний теплосетей.