В двух районах Киева надолго отключат горячую воду: что известно
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Важная и актуальная информация для киевлян
В Шевченковском и Днепровском районах Киева на две недели отключат горячую воду. Отключения связаны с проведением плановых гидравлических испытаний теплосетей.
Работы стартуют уже после 12.00 в понедельник, 10 июня. Об этом сообщают районные администрации.
Так, ровно на две недели отключат горячую воду сразу в двух районах Киева — в Шевченковском и Днепровском. Воды не будет со вторника, 11 июня, по вторник, 25 июня.
Причина столь длительного отключения — проведение плановых гидравлических испытаний теплосетей. Данные "мероприятия" являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
Во время испытаний участок трубопровода, который тестируется, отключают от общей теплосети и от подачи теплоносителя.
Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы выявить "слабые" места трубопроводов летом и уменьшить уровень аварийности в отопительный период.
Так, в Шевченковском районе горячей воды не будет с 11 до 25 июня. Работы начнутся после 12.00 уже в понедельник, 10 июня.
Адреса, жители которые останутся без горячей воды:
- часть Берестейского проспекта;
- ул. Старовокзальная;
- ул. Жилянская;
- ул. Златоустовская;
- ул. Владимирская;
- ул. Павловская;
- ул. Дмитриевская;
- ул. Полтавская;
- ул. Студенческая;
- ул. Дончука;
- ул. Трехсвятительская;
- ул. Пимоненко;
- ул. Кудрявский спуск;
- ул. Кудрявская;
- Вознесенский спуск;
- переулок Кияновский;
- переулок Десятинный;
- Михайловская площадь;
- бульвар Т. Г. Шевченко.
В Днепровском районе гидравлические испытания также будут проводить с 11 по 25 июня.
Адреса, жители которые останутся без горячей воды:
- ул. Братиславская;
- ул. Радунская;
- ул. Сержа Лифаря;
- ул. Миропольская;
- ул. Остафия Дашкевича;
- ул. Сулеймана Стальского;
- ул. Гната Хоткевича;
- ул. Гетмана Павла Полуботка;
- ул. Уинстона Черчилля;
- ул. Якова Гниздовского;
- ул. Электротехническая;
- проспект Романа Шухевича.
Узнать сроки возобновления подачи горячей воды можно:
- из объявлений на домах;
- на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по ссылке (настроив SMS-информирование);
- по телефону 15-57 или 044-500-15-57 (с мобильного);
- в контактном центре города Киева по телефону 15-51;
- в чат-ботах @claim_1557_bot и @Kontaktny_centre_1551_bot.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам передать показания счетчиков воды. Следует помнить о том, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, потому что они необходимы для формирования начислений за водоотвод.