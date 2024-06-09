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В двух районах Киева надолго отключат горячую воду: что известно

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Иллюстрация Новость обновлена 09 июня 2024, 18:35
Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Важная и актуальная информация для киевлян

В Шевченковском и Днепровском районах Киева на две недели отключат горячую воду. Отключения связаны с проведением плановых гидравлических испытаний теплосетей.

Работы стартуют уже после 12.00 в понедельник, 10 июня. Об этом сообщают районные администрации.

Так, ровно на две недели отключат горячую воду сразу в двух районах Киева — в Шевченковском и Днепровском. Воды не будет со вторника, 11 июня, по вторник, 25 июня.

Причина столь длительного отключения — проведение плановых гидравлических испытаний теплосетей. Данные "мероприятия" являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Во время испытаний участок трубопровода, который тестируется, отключают от общей теплосети и от подачи теплоносителя.

Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы выявить "слабые" места трубопроводов летом и уменьшить уровень аварийности в отопительный период.

Так, в Шевченковском районе горячей воды не будет с 11 до 25 июня. Работы начнутся после 12.00 уже в понедельник, 10 июня.

Адреса, жители которые останутся без горячей воды:

  • часть Берестейского проспекта;
  • ул. Старовокзальная;
  • ул. Жилянская;
  • ул. Златоустовская;
  • ул. Владимирская;
  • ул. Павловская;
  • ул. Дмитриевская;
  • ул. Полтавская;
  • ул. Студенческая;
  • ул. Дончука;
  • ул. Трехсвятительская;
  • ул. Пимоненко;
  • ул. Кудрявский спуск;
  • ул. Кудрявская;
  • Вознесенский спуск;
  • переулок Кияновский;
  • переулок Десятинный;
  • Михайловская площадь;
  • бульвар Т. Г. Шевченко.

В Днепровском районе гидравлические испытания также будут проводить с 11 по 25 июня.

Адреса, жители которые останутся без горячей воды:

  • ул. Братиславская;
  • ул. Радунская;
  • ул. Сержа Лифаря;
  • ул. Миропольская;
  • ул. Остафия Дашкевича;
  • ул. Сулеймана Стальского;
  • ул. Гната Хоткевича;
  • ул. Гетмана Павла Полуботка;
  • ул. Уинстона Черчилля;
  • ул. Якова Гниздовского;
  • ул. Электротехническая;
  • проспект Романа Шухевича.

Узнать сроки возобновления подачи горячей воды можно:

  • из объявлений на домах;
  • на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по ссылке (настроив SMS-информирование);
  • по телефону 15-57 или 044-500-15-57 (с мобильного);
  • в контактном центре города Киева по телефону 15-51;
  • в чат-ботах @claim_1557_bot и @Kontaktny_centre_1551_bot.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам передать показания счетчиков воды. Следует помнить о том, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, потому что они необходимы для формирования начислений за водоотвод.

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