В двух районах Киева надолго отключат горячую воду: что известно

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В Шевченковском и Днепровском районах Киева на две недели отключат горячую воду. Отключения связаны с проведением плановых гидравлических испытаний теплосетей.

Работы стартуют уже после 12.00 в понедельник, 10 июня. Об этом сообщают районные администрации.

Так, ровно на две недели отключат горячую воду сразу в двух районах Киева — в Шевченковском и Днепровском. Воды не будет со вторника, 11 июня, по вторник, 25 июня.

Причина столь длительного отключения — проведение плановых гидравлических испытаний теплосетей. Данные "мероприятия" являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Во время испытаний участок трубопровода, который тестируется, отключают от общей теплосети и от подачи теплоносителя.

Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы выявить "слабые" места трубопроводов летом и уменьшить уровень аварийности в отопительный период.

Так, в Шевченковском районе горячей воды не будет с 11 до 25 июня. Работы начнутся после 12.00 уже в понедельник, 10 июня.

Адреса, жители которые останутся без горячей воды:

часть Берестейского проспекта;

ул. Старовокзальная;

ул. Жилянская;

ул. Златоустовская;

ул. Владимирская;

ул. Павловская;

ул. Дмитриевская;

ул. Полтавская;

ул. Студенческая;

ул. Дончука;

ул. Трехсвятительская;

ул. Пимоненко;

ул. Кудрявский спуск;

ул. Кудрявская;

Вознесенский спуск;

переулок Кияновский;

переулок Десятинный;

Михайловская площадь;

бульвар Т. Г. Шевченко.

В Днепровском районе гидравлические испытания также будут проводить с 11 по 25 июня.

Адреса, жители которые останутся без горячей воды:

ул. Братиславская;

ул. Радунская;

ул. Сержа Лифаря;

ул. Миропольская;

ул. Остафия Дашкевича;

ул. Сулеймана Стальского;

ул. Гната Хоткевича;

ул. Гетмана Павла Полуботка;

ул. Уинстона Черчилля;

ул. Якова Гниздовского;

ул. Электротехническая;

проспект Романа Шухевича.

Узнать сроки возобновления подачи горячей воды можно:

из объявлений на домах;

на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по ссылке (настроив SMS-информирование);

по телефону 15-57 или 044-500-15-57 (с мобильного);

в контактном центре города Киева по телефону 15-51;

в чат-ботах @claim_1557_bot и @Kontaktny_centre_1551_bot.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам передать показания счетчиков воды. Следует помнить о том, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, потому что они необходимы для формирования начислений за водоотвод.