З вуличного ліхтаря ллється вода, як із відра: у Києві стався дивний інцидент (відео)

У мережі почалося жваве обговорення

У вівторок, 11 червня, у Києві помітили струмок води із вуличного ліхтаря. Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Відео дивного дійства потрапило до місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". За словами очевидців, вода ллється великим потоком.

На кадрах видно, що струмок тиче майже з верхівки стовпа.

У мережі зазначають, що інцидент стався на Оболонському проспекті, 38. Чому вода біжить з ліхтаря просто загадка.

Користувачі мережі не втрималися, щоб не пожартувати з приводу дивної ситуації.

"В Україні все можливо", "Гідроелектростанція", "Тестова перевірка резервного постачання питної води" та інші дотепні коментарі.

Хтось жартував, що ліхтарик таким чином сходив у туалет.

Один із читачів каналу припустив, що під стовпом проходить трубопровід. Ймовірно, вода знайшла слабке місце.

"Що тут дивного, електро опора закопана над трубопроводом. Прорвало трубу, результат на обличчя, а всі електроопори всередині порожнисті, тиск води знайшов слабке місце. У будь-якому випадку це прикольно, випадок рідкісний", — пише користувач мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що у двох районах Києва надовго відключать гарячу воду. Відключення пов’язані з проведенням планових гідравлічних випробувань тепломереж.