Заокеанская валюта "плавает": какой курс доллара в Киеве на сегодня
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Украинская гривна не может укрепиться
На валюту влияют ряд важных факторов, включая увеличение спроса. Так, курс доллара уже не одну неделю подряд колеблется в пределах 40-41 гривны.
Евро и другие валюты тоже скачут. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 12 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,51 грн
Евро (EUR): 43,45 грн
Злотый (PLN): 10,00 грн
Канадский доллар (CAD): 29,40 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,18 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,84 грн
Евро (EUR): 44,22 грн
Злотый (PLN): 10,30 грн
Канадский доллар (CAD): 29,70 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,50 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,35 грн — продажа 40,90 грн
Евро (EUR): покупка 43,47 грн — продажа 44,29 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки почти не изменился.
Покупка: 40,80 грн
Продажа: 40,89 грн
Ранее "Телеграф" писал, как будет колебаться курс доллара на этой неделе. Рост официальных показателей пока зафиксировался на одном уровне и летом, скорее всего, они останутся на одном месте.