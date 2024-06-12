Заокеанская валюта "плавает": какой курс доллара в Киеве на сегодня

Украинская гривна не может укрепиться

На валюту влияют ряд важных факторов, включая увеличение спроса. Так, курс доллара уже не одну неделю подряд колеблется в пределах 40-41 гривны.

Евро и другие валюты тоже скачут. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 12 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,51 грн

Евро (EUR): 43,45 грн

Злотый (PLN): 10,00 грн

Канадский доллар (CAD): 29,40 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,18 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,84 грн

Евро (EUR): 44,22 грн

Злотый (PLN): 10,30 грн

Канадский доллар (CAD): 29,70 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,50 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,35 грн — продажа 40,90 грн

Евро (EUR): покупка 43,47 грн — продажа 44,29 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки почти не изменился.

Покупка: 40,80 грн

Продажа: 40,89 грн

Ранее "Телеграф" писал, как будет колебаться курс доллара на этой неделе. Рост официальных показателей пока зафиксировался на одном уровне и летом, скорее всего, они останутся на одном месте.