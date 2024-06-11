Нацбанк сразу реагирует на изменения тарифов: как будет колебаться курс доллара на этой неделе

Эксперт поделился прогнозом

В текущем году курс доллара в Украине должен колебаться в пределах 40-41 гривны, а на наличном рынке цена не будет выше 40,8 гривны. Рост официальных показателей пока зафиксировался на одном уровне и летом, скорее всего, они останутся на одном месте.

Национальный банк Украины сразу отреагировал на действия правительства – повышение тарифов на ток и водоснабжение от 1 июня, как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН. За показатели, увеличивающие инфляцию, отвечает именно НБУ.

"И сразу рост официального курса доллара был поставлен на паузу. Скорее всего, летом он останется относительно стабильным: не ниже 40 грн/доллар и не выше 41", — говорит эксперт.

Пендзин резюмирует, что наличный доллар в течение 11-16 июня не будет дорожать выше 40,8 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 июня

По данным портала "Минфин", во вторник, 11 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,30 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,80 (покупка) и 40,91 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,42 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли в ближайшее время гривнепад. Экономист поделился прогнозом и сказал, какие факторы влияют на национальную валюту.