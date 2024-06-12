Заокеанська валюта "плаває": який курс долара в Києві на сьогодні
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Українська гривня не може укріпитися
На валюту впливають низка важливих чинників, у тому числі збільшення попиту. Так, курс долара вже не один тиждень постіль коливається у межах 40-41 гривні.
Євро та інші валюти теж скачуть. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 12 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,51 грн
Євро (EUR): 43,45 грн
Злотий (PLN): 10,00 грн
Канадський долар (CAD): 29,40 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,18 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,84 грн
Євро (EUR): 44,22 грн
Злотий (PLN): 10,30 грн
Канадський долар (CAD): 29,70 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,50 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,35 грн — продаж 40,90 грн
Євро (EUR): купівля 43,47 грн — продаж 44,29 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за минулу добу майже не змінився.
Купівля: 40,80 грн
Продаж: 40,89 грн
Раніше "Телеграф" писав, як коливатиметься курс долара цього тижня. Зростання офіційних показників поки зафіксувались на одному рівні й влітку, скоріш за все, вони залишаться на одному місці.