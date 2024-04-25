Где в Киеве находятся центры оказания админуслуг: список по районам

Здесь готовы предоставить большой перечень различных услуг

В каждом из районов Киева работает ЦНАП — Центр предоставления административных услуг. Здесь киевляне могут оформлять паспорта и другие документы, а также получать личные консультации по интересующим их вопросам.

ЦНАПы в Киеве можно найти в каждом из районов. Редакция "Телеграфа" собрала для вас информацию по каждому из них.

Центр предоставления административных услуг — это государственное учреждение, которое предоставляет много различных услуг в сфере недвижимости, архитектуры, строительства, владения землей, коммунального хозяйства, образования и многое другое.

Столичные ЦНАПы работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Всю интересующую вас информацию можно получить по следующим номерам телефонов: 202-60-38 и 202-60-39.

Также можно обратиться с интересующим вас вопросом написав на электронную почту: [email protected].

ЦНАПы Киева — адреса по районам:

ЦНАП города Киева – ул. Днепровская набережная, 19- б (от метро "Осокорки" или "Левобережная" на маршрутке № 535, или на автобусах №87, №109)

– ул. Днепровская набережная, 19- б (от метро "Осокорки" или "Левобережная" на маршрутке № 535, или на автобусах №87, №109) ЦНАП Голосеевской РГА – просп. Голосеевский, 42 (станция метро "Демиевская", здание Голосеевской РГА)

– просп. Голосеевский, 42 (станция метро "Демиевская", здание Голосеевской РГА) ЦНАП Дарницкой РГА – ул. С. Олейника, 21 (от станции метро "Позняки" на маршрутке №511)

– ул. С. Олейника, 21 (от станции метро "Позняки" на маршрутке №511) ЦНАПы Деснянской РГА:

проспект Красной Калины, 29 (от станции метро "Почайна" на троллейбусах № 30 и 31; от станции метро "Левобережная" на маршрутке № 222, от станции метро "Дарница" на троллейбусах № 50 и 50-к или на маршрутках № 509, 504 до остановки "улица Архитектора Николаева") проспект Лесной, 39а (от станции метро "Черниговская" на маршрутке № 415; от станции метро "Лесная" троллейбусами №37, 37А; автобусом №81 и маршруткой №240 до остановки "Церковь"; автобусом № 79 до остановки "Кубанской Украины").

ЦНАПы Днепровской РГА:

бульвар Ивана Котляревского 1/1 (станция метро "Дарница", здание Днепровской РГА) ул. Харьковское шоссе, 18 (от станции метро "Дарница" на автобусе № 45 или на маршрутке № 511; от станции метро "Черниговская" на трамвае №22 или на автобусе № 63; от станции метро "Левобережная" на автобусе № 42 или на маршрутке № 503 до остановки "Бульвар Ярослава Гашека" или до остановки "Институт химии").

ЦНАПы Оболонской РГА:

ул. Левка Лукьяненко, 16 (станция метро "Минская", здание Оболонской РГА) и ул. Озерная, 18-а (станция метро "Героев Днепра", здание управления социальной защиты населения Оболонской РГА).

ЦНАПы Печерской РГА:

ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 15 (от станции метро "Арсенальная" на маршрутках № 520, 470 или на троллейбусе № 38 или на автобусах № 55, 62 до остановки "кинотеатр "Зоряный"; от станции метро "Печерская" на автобусе № 62 или на троллейбусе № 38 или на маршрутках № 520, 470) ул. Цитадельная, 4/7 (от станции метро "Арсенальная" на маршрутках № 520, 470 или на троллейбусе № 38 или на автобусах № 55, 62 до остановки ул. Копыленко; от станции метро "Печерская" на автобусах № 62, № 55 или на троллейбусе № 38 или на маршрутках № 520, 470 до остановки ул.Панаса Мирного).

ЦНАПы Подольской РГА:

ул. Константиновская, 9/6, (от станции метро "Контрактовая площадь" пешком по ул. Хорива в сторону ул. Константиновская 150 метров) Филиал (Подол) — ул. Ярославская, 31-Б, на первом этаже четырехэтажного здания, на расстоянии 450 метров от филиала Центра метро "Контрактовая площадь", на расстоянии 500 метров расположены остановки трамвая № 11, 12, 19 "улица Щекавицкая", "улица Нижний вал" остановка трамвая №18 "улица Верхний Вал" и маршрутного транспорта № 587, 302, 368. Филиал — ул. Перемышльская, 14/14, мы находимся на перекрестке улиц Межевая и Перемышльская в жилом доме на первом этаже, на расстоянии 150 метров от филиала Центра расположены остановки автобуса №72 "улица Перемышльская" и "улица Светлицкого".

ЦНАПы Святошинской РГА:

проспект Берестейский, 97 (от станции метро "Святошин" пешком 10 минут; или автобусом № 23, троллейбусом № 7, маршрутными такси № 188, 727, 747, 750, 762 до остановки "бульвар Академика Вернадского"; от станции метро "Житомирская" автобусом № 23, № 37 или троллейбусом № 7, маршрутными такси № 377, 386, 721, 727 до остановки "бульвар Академика Вернадского") Отдел административных услуг "Южный" — улица Гната Юры, 14-Б. Общественный транспорт рядом: Скоростной трамвай № 1 до остановки "Гната Юры"; Скоростной трамвай № 3 до остановки "Гната Юры"; От станции метро "Святошин" маршрутное такси № 203, 510, 461, автобус № 90 до остановки "Универсам" (торговый центр "Квадрат").

ЦНАПы Соломенской РГА:

проспект Воздушных Сил, 41; (от станции метро "Шулявская" на маршрутке № 550, 455 до остановки "Севастопольская площадь"; от станции метро "Вокзальная" на автобусе № 69 и маршрутке № 401, 368 до остановки "Севастопольская площадь"; от станции метро "Площадь Льва Толстого" на троллейбусе № 8 до остановки "Севастопольская площадь"; от станции метро "Демеевская" на троллейбусе № 42 или автобусе № 22 до остановки "проспект Воздухофлотский") Филиал — бульвар Чоколовский, 40; (от станции метро "Вокзальная" на автобусе № 69 или на маршрутке № 401 до остановки "Адама Мицкевича"; от станции метро "Шулявская" на маршрутке № 550, 455 до остановки "станция Караваевы Дачи").

ЦНАПы Шевченковской РГА:

Центральный отдел предоставления административных услуг — бульвар Тараса Шевченко, 26/4, (от станции метро "Университет" через подземный переход перейти на противоположную сторону бульвара) Call Филиал — ул. Богдана Хмельницкого, 24. Станции метро: "Театральная" и "Золотые ворота", здание Шевченковской РГА.

Что такое ЦНАП

ЦНАП — это государственные учреждения, которые предоставляют административные услуги в сферах строительства, землепользования, недвижимости, архитектуры, образования, коммунального хозяйства и тому подобное. Деятельность ЦНАП необходима для комфортного предоставления услуг физлицам и юрлицам. Создание таких организаций происходит при местных советах.

Чем занимаются ЦНАПы

Центры предоставления админуслуг принимают, обрабатывают и выдают все необходимые документы гражданам Украины, которые касаются следующих вопросов:

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Недвижимость, реклама и строительство

Социальная защита

Внешнеэкономическая деятельность

Экология и земля

Природные ресурсы

Регистрация бизнеса и религиозных организаций

Гражданство и эмиграция

Производство отдельных видов продукции

Транспорт

Тепловая энергетика и водоснабжение

Спорт, образование, охрана культурного наследия.

Наиболее популярные среди жителей города услуги ЦНАПа – это выдача и оформление украинского или загранпаспорта, получение справки о несудимости или другие запросы о зарегистрированных лицах, регистрация места жительства, места рождения, заключения брака, справка о смерти и т.д.

Как записаться на прием

Можно прийти лично в терминал регистрации, заказать талон и ожидать вызова в "живой очереди". Даже во время военного положения все центры работают в обычном режиме.

Также можно зарегистрироваться онлайн в электронной очереди. Для этого необходимо пройти по ссылке и заполнить специальную форму. Однако следует понимать, что такой запрос осуществляется только один раз в рабочий день. И для того чтобы получить исключительно одну услугу, или выдачу документов.

Существует единая линия поддержки граждан, где можно получить необходимую консультацию перед посещением любого управления. Телефоны ЦНАП Киева: (044) 202-60-38 и (044) 202-60-39.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве открылся магазин из будущего без кассиров и продавцов. Магазин открыт 24/7 в формате pick up point — это точка, объединяющая традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.