Стабильности в июне не прогнозируется: в каких пределах будет колебаться курс доллара

На валюту влияют ряд важных факторов

В июне курс доллара на наличном рынке будет колебаться от 40 до 41 гривны. По словам эксперта, в этом месяце будет отмечаться постоянные изменения положительной и негативной тенденции.

Как сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, передает Фокус, в настоящее время в Украине есть вероятность усиления инфляционных процессов. Кроме того, рынок может давить обострения на фронте, а также постоянные обстрелы энергосистемы, которые в свою очередь стать причиной увеличения спроса на доллар.

"Понимаем, что любое обострение на фронте влияет на все сферы жизни, особенно в регионах, которые больше всего страдают от вражеской агрессии, а усиление обстрелов и уязвимость энергетики и возможные перебои энергоснабжения могут стать катализатором увеличения спроса на наличную валюту и объективным фактором торможения экономики. Кроме того, многое будет зависеть от результатов мирной конференции по украинской "Формуле мира", которая состоится в середине месяца", — говорит он.

По его словам, каждые 3-4 месяца будет меняться коридор колебаний, ведь сначала курс может расти, а затем падать и снова по кругу.

В течение этой недели показатели на межбанке и наличном рынке будут одинаковыми, ведь на первой и второй курс будет находиться в пределах 40-41 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 июня

По данным портала Минфин, в пятницу, 7 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,10 грн (покупка) и 40,70 (продажа). Наличный курс — 40,60 (покупка) и 40,73 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,15 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Нацбанк переходит на новые пределы колебания курса доллара.