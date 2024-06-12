Тропический ливень превратил Киев в грязную Венецию: видео

Автомобили просто плывут по воде

В среду, 12 июня, столицу Украины накрыли сильные дожди. В результате непогоды улицы Киева утонули.

Из разных уголков города люди сообщают о подтопленных дорогах и не только. Видео публикуют местные телеграмы-каналы.

Пользователи делятся кадрами подтопления на Борщаговке.

А на этом видео автомобили пытаются проехать через стремительный поток воды на улице Вадима Гетьмана. Под Индустриальным мостом просто образовалось какое-нибудь озеро.

Также на других улицах Киева "плавают" и люди, и транспорт.

На кадрах видно, что некоторые автомобили "ныряют" с колесами.

Вода залила и улицу Борщаговскую в Соломенском районе столицы.

Автомобили подтопило и на местах парковки. Видео снято возле путей скоростного трамвая.

Из-за скопления воды на улице Николая Василенко остановили движение транспорта. Такая же ситуация на улице Вадима Гетьмана.

Также киевляне сообщают, что из-за сильного ливня начало заливать квартиры. Видео снято в доме на улице Братиславской в Деснянском районе.

В других домах заливает подъезды.

Напомним, в Киеве ожидаются сильные дожди с грозой 12 июня. Ливень может идти до самого вечера.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за непогоды в Киеве и области ввели аварийные отключения. В регионе обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.