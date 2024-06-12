Тропічна злива перетворила Київ на брудну Венецію: відео

Автівки просто пливуть по воді

У середу, 12 червня, столицю України накрили сильні дощі. Внаслідок негоди вулиці Києва потонули.

З різних куточків міста люди повідомляють про підтоплені дороги й не тільки. Відео публікують місцеві телеграм-канали.

Користувачі мережі діляться кадрами підтоплень на Борщагівці.

А на цьому відео автівки намагаються проїхати через стрімкий потік води на вулиці Вадима Гетьмана. Під Індустріальним мостом просто утворилося якесь озеро.

Також на інших вулицях Києва "плавають" і люди, і автомобілі.

На кадрах видно, що деякі автівки "пірнають" з колесами.

Вода залила й вулицю Борщагівську в Солом'янському районі столиці.

Автівки підтопило й на місцях паркування. Відео зняте біля колій швидкісного трамвая.

Через скупчення води на вулиці Миколи Василенка зупинили рух транспорту. Така ж ситуація на вулиці Вадима Гетьмана.

Також кияни повідомляють, що через сильну зливу почало заливати квартири. Відео зняте в будинку на вулиці Братиславській у Деснянському районі.

В інших будинках заливає під'їзди.

Нагадуємо, у Києві очікуються сильні дощі з грозою 12 червня. Злива може йти до самого вечора.

Раніше "Телеграф" писав, що через негоду в Києві та області запровадили аварійні відключення. В регіоні знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.