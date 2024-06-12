Ночной обстрел ни при чем: в Киевской области вводят аварийные отключения света, в чем причина
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Специалисты уже ликвидируют последствия
В среду, 12 июня, кроме графиков в Киеве и области вводят аварийные отключения электричества. Причиной стало непогода — сильные дожди с грозой натворили беды.
Об этом сообщает компания ДТЭК. В регионе обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.
"К сожалению, из-за непогоды имеем новые аварийные отключения. В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины", — говорится в сообщении.
В компании подчеркивают, что электрики уже ликвидируют последствия непогоды. Однако сильный ветер с дождем затрудняет работу, что может спровоцировать новые аварии в сетях.
"Задача – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и взяться за заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома", – отмечают в ДТЭК.
Напоминаем, узнать причины отключения света и сроки его восстановления можно на сайте ДТЭК. Для этого выполните несколько шагов:
- Перейдите на сайт ДТЭК.
- Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, что 12 июня в Киеве будут применять графики стабилизационных отключений. В ДТЭК рассказали, до какого часа будут выключать свет в среду.