Ночной обстрел ни при чем: в Киевской области вводят аварийные отключения света, в чем причина

Специалисты уже ликвидируют последствия

В среду, 12 июня, кроме графиков в Киеве и области вводят аварийные отключения электричества. Причиной стало непогода — сильные дожди с грозой натворили беды.

Об этом сообщает компания ДТЭК. В регионе обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

"К сожалению, из-за непогоды имеем новые аварийные отключения. В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины", — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что электрики уже ликвидируют последствия непогоды. Однако сильный ветер с дождем затрудняет работу, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

"Задача – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и взяться за заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома", – отмечают в ДТЭК.

Напоминаем, узнать причины отключения света и сроки его восстановления можно на сайте ДТЭК. Для этого выполните несколько шагов:

Перейдите на сайт ДТЭК.

Выберите пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что 12 июня в Киеве будут применять графики стабилизационных отключений. В ДТЭК рассказали, до какого часа будут выключать свет в среду.