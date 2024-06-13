Не выпускал камеру из рук:в Киеве провели в последний путь военного фотографа Арсена Федосенко (фоторепортаж)
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Он умер с камерой в руках
В четверг, 13 июня, в Киеве простились с известным военным фотографом Арсеном Федосенко, который погиб на Харьковском направлениина во время выполнения очередного боевого задания. У героя остались жена и двое сыновей.
Арсен Федосенко был капитаном Вооруженных сил Украины и служил в 518-м батальоне в составе 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
На церемонии прощания с военным фотографом Арсеном Федосенко побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Арсен Федосенко получил тяжелое ранение на Харьковщине в результате попадания КАБа при выполнении боевого задания во время одного из выездов. В результате произошедшего воин скончался.
Церемония прощания с Арсеном Федосенко состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Отдать дань уважения военному фотографу пришли десятки людей — родные и близкие, знакомые и друзья, бывшие коллеги и побратимы.
Чтобы почтить память павшего героя люди стояли на площади возле храма на коленях и несли большое количество живых цветов — охапки красных роз и гвоздики, а также траурные венки.
В самом храме также собралось большое количество людей — каждый хотел проститься с павшим воином и провести его в последний путь.
Журналист Роман Заяц отметил, что Арсен Федосенко ушел из жизни "с фотоаппаратом в руках, работая на задании". Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения он профессионально занимался фотографией.
В ряды ВСУ Роман вступил весной 2022 года и с группой журналистов начал ездить по линии фронта, делая репортажи о военнослужащих.
Арсен Федосенко — по образованию художник-график. С 2010 года он занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины и посольством Италии.
Арсен являлся автором многих успешных фотовыставок, а его разножанровые работы известны не только в Украине, но и за ее пределами. Фотографа ценили за его особенный стиль, а работы Федосенко хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии и Германии.
Чтобы отдать дань художнику на улице возле Собора разместили фотоработы, сделанные Арсеном.
Похоронили военного фотографа и защитника Украины на Байковом кладбище в Киеве.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко. В столице попрощались с защитником Украины, который мужественно защищал нашу землю и погиб от рук врага.