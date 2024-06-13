Не выпускал камеру из рук:в Киеве провели в последний путь военного фотографа Арсена Федосенко (фоторепортаж)

Он умер с камерой в руках

В четверг, 13 июня, в Киеве простились с известным военным фотографом Арсеном Федосенко, который погиб на Харьковском направлениина во время выполнения очередного боевого задания. У героя остались жена и двое сыновей.

Арсен Федосенко был капитаном Вооруженных сил Украины и служил в 518-м батальоне в составе 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

На церемонии прощания с военным фотографом Арсеном Федосенко побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Арсен Федосенко получил тяжелое ранение на Харьковщине в результате попадания КАБа при выполнении боевого задания во время одного из выездов. В результате произошедшего воин скончался.

Арсен Федосенко погиб на фронте

Церемония прощания с Арсеном Федосенко состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Отдать дань уважения военному фотографу пришли десятки людей — родные и близкие, знакомые и друзья, бывшие коллеги и побратимы.

Чтобы почтить память павшего героя люди стояли на площади возле храма на коленях и несли большое количество живых цветов — охапки красных роз и гвоздики, а также траурные венки.

Героя провожали на коленях

На церемонию прощания пришли родные и близкие Арсена

Арсена провели в последний путь

Невосполнимая утрата

У мужчины осталось двое сыновей и жена

Никто не мог сдержать слез

В самом храме также собралось большое количество людей — каждый хотел проститься с павшим воином и провести его в последний путь.

Журналист Роман Заяц отметил, что Арсен Федосенко ушел из жизни "с фотоаппаратом в руках, работая на задании". Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения он профессионально занимался фотографией.

В ряды ВСУ Роман вступил весной 2022 года и с группой журналистов начал ездить по линии фронта, делая репортажи о военнослужащих.

В храме собралось очень много людей

Церемонию прощания с Арсеном Фесенко

Никто не мог сдержать слез

Боль и горечь утраты не передать словами

У погибшего воина осталось двое сыновей

Церемония прощания с павшим героем

Побратимы прощаются с Арсеном

У гроба стояли самые родные люди павшего воина

Герои не умирают!

Воин погиб во время выполнения боевого задания

Черный день в истории Украины

Арсен Федосенко — по образованию художник-график. С 2010 года он занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины и посольством Италии.

Арсен являлся автором многих успешных фотовыставок, а его разножанровые работы известны не только в Украине, но и за ее пределами. Фотографа ценили за его особенный стиль, а работы Федосенко хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии и Германии.

Чтобы отдать дань художнику на улице возле Собора разместили фотоработы, сделанные Арсеном.

Похоронили военного фотографа и защитника Украины на Байковом кладбище в Киеве.

Выставка работ павшего героя

Федосенко не расставался с камерой

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко. В столице попрощались с защитником Украины, который мужественно защищал нашу землю и погиб от рук врага.