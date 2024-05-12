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Могилы раздора. Вокруг захоронений Героев на Лесном кладбище Киева снова бушуют скандалы (фото, видео)

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Горячие споры по поводу некоторых мемориалов продолжаются, но от идеи перезахоронений отказались Новость обновлена 12 мая 2024, 12:40
Горячие споры по поводу некоторых мемориалов продолжаются, но от идеи перезахоронений отказались. Фото Телеграф

Новая попытка сгладить конфликтную ситуацию по "унификации" могил в очередной раз завершилась эмоциональными спорами, недоразумениями и слезами

В Киеве на Лесном кладбище уже вскоре начнется строительство Мемориала на Аллее павших защитников и защитниц, а построить его планируют ориентировочно до конца лета этого года. Проект и его локация находятся на финальной стадии подготовки и согласований. Об этом шла речь в пятницу, 10 мая, во время выездной комиссии КГГА к месту будущего памятного комплекса и встречи с семьями героев, сообщает журналист "Телеграфа".

Как заверил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, после обсуждения совместно с родственниками защитников/защитниц решили остановиться на том варианте Мемориала, который поддержит большинство семей – не менее 75% голосов.

Памятный знак на Лесном кладбище, где появится Мемориал
Памятный знак на Лесном кладбище, где появится Мемориал
Обсуждение проекта Мемориала на Лесном кладбище
Обсуждение проекта Мемориала на Лесном кладбище

В то же время другой острый и деликатный вопрос — размеры надгробий на некоторых захоронениях военнослужащих — снова рассорил семьи героев и управленцев. Впрочем, как уверяют чиновники и представители Ритуальной службы, сейчас уже о перезахоронении павших и демонтаже "неформатных" памятников речь не идет. Родственникам некоторых захоронений предлагают "реконструкцию" надгробных плит или разрешение споров в судах.

Мемориал на Аллее павших защитников/защитниц планируют возвести к концу лета
Мемориал на Аллее павших защитников/защитниц планируют возвести к концу лета
На место будущего строительства начали свозить стройматериалы
На место будущего строительства начали свозить стройматериалы

Как писал "Телеграф" ранее, пограничная ситуация возникла после того, как Киевсовет летом 2023 года обновил некоторые правила захоронения военных. В результате на сегодняшний день требования к размерам могил уменьшили с 2,2 метра на 1,8 м до 1,8 метра на 90 см, предложив унифицированные форматы для почетных захоронений и стандартные кресты. Мемориалы тех героев, которых хоронили до этой "могильной реформы" (в целом на Лесном, несмотря на закрытый статус некрополя, хоронили военных еще с начала АТО), уже должны подпадать под "переформатирование".

Проект Мемориала – в активной фазе обсуждения
Проект Мемориала – в активной фазе обсуждения
А вот с захоронениями некоторых героев до сих пор идут споры
А вот с захоронениями некоторых героев до сих пор идут споры

С этим не согласны семьи тех защитников и защитниц, чьи мемориалы подпадают под эти новые правила. Предыдущие попытки договориться ни к чему не приводили и сопровождались горячими эмоциональными спорами, нервами, слезами и болью. И так по кругу – с осени 2022 года.

Отметим, суть конфликта состоит в следующем: некоторых военных хоронили еще до этого неоднозначного решения Киевсовета. Эти монументы родственники устанавливали, исходя из своих финансовых возможностей, но в пределах действующих к тому времени нормативов. Некоторые погребения по соседству появлялись потом. Все надгробия отличаются друг от друга. Кто-то еще установил лавочки для сидения возле мемориалов, где-то рядом с могилами установлены флагштоки и т.д.

Еще с начала АТО на Лесном хоронят защитников и защитниц, после полномасштабки могил стало больше
Еще с начала АТО на Лесном хоронят защитников и защитниц, после полномасштабки могил стало больше

В результате по ряду причин не всюду есть подходы к почетным захоронениям. Следовательно, часть семей героев очевидно поддерживает унификацию надгробных сооружений. Пока найти взаимопонимание, прийти к какому-то компромиссу и примириться завершаются новыми словесными перепалками и эмоциями со слезами.

Городские чиновники отстаивают унификацию захоронений
Городские чиновники отстаивают унификацию захоронений
По ряду причин в секторе для героев произошло уплотнение захоронений
По ряду причин в секторе для героев произошло уплотнение захоронений

Известный адвокат Дмитрий Калько рассказал "Телеграфу", что в этой непростой чувствительной ситуации городские чиновники злоупотребляют властью.

— У меня единственный главный вопрос: почему эта тема, довольно специфическая и чувствительная, лично педалирует городской голова? Очень быстро и настойчиво. Встречаясь с людьми и т.д., я не слышал ни от одного человека, с которым общался по этой теме, чтобы кто-то реально жаловался (на размеры могил и т.д. — Авт.). Для примера попробуйте напишите какую-либо жалобу по любому вопросу. Да всем будет плевать на нее.

В чем проблематика? То, что я услышал, будто жалуется кто-то, что из-за этих конкретных могил что-то нарушается. Причем не нарушалось на момент установления, но после этого начали что-либо нарушать (после принятия решения Киевсоветом). Вроде бы эти монументы загораживают или вид, или видимость соседних могил. И что? Чье право нарушено? Если люди считают, что их право нарушено, они судятся, — сказал правозащитник.

Вплотную к Аллее героев покоятся и гражданские
Вплотную к Аллее героев покоятся и гражданские

По оценке Дмитрия Калько, в столице сегодня есть более глобальные хозяйственные проблемы, на которые городские власти якобы обращают меньше внимания: "У нас, извините, два коллектора — все, на выходе ногами вперед. Скоро, извиняюсь, г*вно потечет по Киеву и Днепру. Есть проблемы с метро, полный коллапс повсюду, а Кличко, как я смотрю, занимается исключительно этой проблематикой.

— Ни один нормативно-правовой акт не имеет обратного действия, если он ухудшает положение (кроме, как только улучшает положение и отменяет ответственность). Если человек говорит, что какое-то решение ухудшает его положение, значит, такое решение не имеет обратного действия. Но эти избранные разные профессии (которые уже руководят в городе 10 лет), из моей практики делают все равно то, что хотят. На самом деле там же небольшое количество могил, которые, как они говорят, хотят "реконструировать". Кстати, реконструкция – разновидность строительства. Памятники – не являются объектами недвижимого имущества, они не регистрируются (не подлежат регистрации). Местные власти – регулятор. Если у какого-то человека есть хотя бы один документ относительно согласования на установку этих сооружений, они выиграют любой суд, — добавляет адвокат.

Петр Пантелеев от комментариев "Телеграфу" воздержался.

Как сообщалось, в конце апреля в Киеве на Лесном кладбище простились с украинским военнослужащим, боевым медиком стрелкового батальона и бывшим журналистом "Телеграфа" Андреем Топчием. Защитник погиб под Роботиным в Запорожской области 20 апреля.

Также "Телеграф" подробно писал, из-за чего именно разгорелся громкий скандал вокруг некоторых захоронений военных на Лесном кладбище и какие варианты предлагали городские власти родственникам павших защитников и защитниц.

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#Киев #КГГА #Военные #Чиновники #Захоронение #Скандалы #Конфликты #Лесное кладбище