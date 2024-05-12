Могилы раздора. Вокруг захоронений Героев на Лесном кладбище Киева снова бушуют скандалы (фото, видео)

Новая попытка сгладить конфликтную ситуацию по "унификации" могил в очередной раз завершилась эмоциональными спорами, недоразумениями и слезами

В Киеве на Лесном кладбище уже вскоре начнется строительство Мемориала на Аллее павших защитников и защитниц, а построить его планируют ориентировочно до конца лета этого года. Проект и его локация находятся на финальной стадии подготовки и согласований. Об этом шла речь в пятницу, 10 мая, во время выездной комиссии КГГА к месту будущего памятного комплекса и встречи с семьями героев, сообщает журналист "Телеграфа".

Как заверил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, после обсуждения совместно с родственниками защитников/защитниц решили остановиться на том варианте Мемориала, который поддержит большинство семей – не менее 75% голосов.

Памятный знак на Лесном кладбище, где появится Мемориал

Обсуждение проекта Мемориала на Лесном кладбище

В то же время другой острый и деликатный вопрос — размеры надгробий на некоторых захоронениях военнослужащих — снова рассорил семьи героев и управленцев. Впрочем, как уверяют чиновники и представители Ритуальной службы, сейчас уже о перезахоронении павших и демонтаже "неформатных" памятников речь не идет. Родственникам некоторых захоронений предлагают "реконструкцию" надгробных плит или разрешение споров в судах.

Мемориал на Аллее павших защитников/защитниц планируют возвести к концу лета

На место будущего строительства начали свозить стройматериалы

Как писал "Телеграф" ранее, пограничная ситуация возникла после того, как Киевсовет летом 2023 года обновил некоторые правила захоронения военных. В результате на сегодняшний день требования к размерам могил уменьшили с 2,2 метра на 1,8 м до 1,8 метра на 90 см, предложив унифицированные форматы для почетных захоронений и стандартные кресты. Мемориалы тех героев, которых хоронили до этой "могильной реформы" (в целом на Лесном, несмотря на закрытый статус некрополя, хоронили военных еще с начала АТО), уже должны подпадать под "переформатирование".

Проект Мемориала – в активной фазе обсуждения

А вот с захоронениями некоторых героев до сих пор идут споры

С этим не согласны семьи тех защитников и защитниц, чьи мемориалы подпадают под эти новые правила. Предыдущие попытки договориться ни к чему не приводили и сопровождались горячими эмоциональными спорами, нервами, слезами и болью. И так по кругу – с осени 2022 года.

Отметим, суть конфликта состоит в следующем: некоторых военных хоронили еще до этого неоднозначного решения Киевсовета. Эти монументы родственники устанавливали, исходя из своих финансовых возможностей, но в пределах действующих к тому времени нормативов. Некоторые погребения по соседству появлялись потом. Все надгробия отличаются друг от друга. Кто-то еще установил лавочки для сидения возле мемориалов, где-то рядом с могилами установлены флагштоки и т.д.

Еще с начала АТО на Лесном хоронят защитников и защитниц, после полномасштабки могил стало больше

В результате по ряду причин не всюду есть подходы к почетным захоронениям. Следовательно, часть семей героев очевидно поддерживает унификацию надгробных сооружений. Пока найти взаимопонимание, прийти к какому-то компромиссу и примириться завершаются новыми словесными перепалками и эмоциями со слезами.

Городские чиновники отстаивают унификацию захоронений

По ряду причин в секторе для героев произошло уплотнение захоронений

Известный адвокат Дмитрий Калько рассказал "Телеграфу", что в этой непростой чувствительной ситуации городские чиновники злоупотребляют властью.

— У меня единственный главный вопрос: почему эта тема, довольно специфическая и чувствительная, лично педалирует городской голова? Очень быстро и настойчиво. Встречаясь с людьми и т.д., я не слышал ни от одного человека, с которым общался по этой теме, чтобы кто-то реально жаловался (на размеры могил и т.д. — Авт.). Для примера попробуйте напишите какую-либо жалобу по любому вопросу. Да всем будет плевать на нее.

В чем проблематика? То, что я услышал, будто жалуется кто-то, что из-за этих конкретных могил что-то нарушается. Причем не нарушалось на момент установления, но после этого начали что-либо нарушать (после принятия решения Киевсоветом). Вроде бы эти монументы загораживают или вид, или видимость соседних могил. И что? Чье право нарушено? Если люди считают, что их право нарушено, они судятся, — сказал правозащитник.

Вплотную к Аллее героев покоятся и гражданские

По оценке Дмитрия Калько, в столице сегодня есть более глобальные хозяйственные проблемы, на которые городские власти якобы обращают меньше внимания: "У нас, извините, два коллектора — все, на выходе ногами вперед. Скоро, извиняюсь, г*вно потечет по Киеву и Днепру. Есть проблемы с метро, полный коллапс повсюду, а Кличко, как я смотрю, занимается исключительно этой проблематикой.

— Ни один нормативно-правовой акт не имеет обратного действия, если он ухудшает положение (кроме, как только улучшает положение и отменяет ответственность). Если человек говорит, что какое-то решение ухудшает его положение, значит, такое решение не имеет обратного действия. Но эти избранные разные профессии (которые уже руководят в городе 10 лет), из моей практики делают все равно то, что хотят. На самом деле там же небольшое количество могил, которые, как они говорят, хотят "реконструировать". Кстати, реконструкция – разновидность строительства. Памятники – не являются объектами недвижимого имущества, они не регистрируются (не подлежат регистрации). Местные власти – регулятор. Если у какого-то человека есть хотя бы один документ относительно согласования на установку этих сооружений, они выиграют любой суд, — добавляет адвокат.

Петр Пантелеев от комментариев "Телеграфу" воздержался.

Как сообщалось, в конце апреля в Киеве на Лесном кладбище простились с украинским военнослужащим, боевым медиком стрелкового батальона и бывшим журналистом "Телеграфа" Андреем Топчием. Защитник погиб под Роботиным в Запорожской области 20 апреля.

Также "Телеграф" подробно писал, из-за чего именно разгорелся громкий скандал вокруг некоторых захоронений военных на Лесном кладбище и какие варианты предлагали городские власти родственникам павших защитников и защитниц.