Не випускав камеру з рук: у Києві провели в останню путь військового фотографа Арсена Федосенка (фоторепортаж)
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Він помер із камерою в руках
У четвер, 13 червня, у Києві попрощалися з відомим військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув на Харківському напрямку під час виконання чергового бойового завдання. У героя залишилися дружина та двоє синів.
Арсен Федосенко був капітаном Збройних сил України та служив у 518-му батальйоні у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.
На церемонії прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Арсен Федосенко отримав тяжке поранення на Харківщині внаслідок влучення КАБу під час виконання бойового завдання на одному з виїздів. В результаті події воїн помер.
Церемонія прощання з Арсеном Федосенком відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати шану військовому фотографу прийшли десятки людей — рідні та близькі, знайомі та друзі, колишні колеги та побратими.
Щоб вшанувати пам’ять загиблого героя, люди стояли на площі біля храму на колінах і несли велику кількість живих квітів — оберемки червоних троянд і гвоздики, а також жалобні вінки.
У самому храмі також зібралася велика кількість людей — кожен хотів попрощатися з полеглим воїном і провести його в останню путь.
Журналіст Роман Заєць зазначив, що Арсен Федосенко пішов із життя "з фотоапаратом у руках, працюючи на завданні". До повномасштабного вторгнення він професійно займався фотографією.
До лав ЗСУ Роман вступив навесні 2022 року та з групою журналістів почав їздити лінією фронту, роблячи репортажі про військовослужбовців.
Арсен Федосенко – за освітою художник-графік. З 2010 року він займався мистецькими та культурними фотопроектами у співпраці з Національною філармонією України та посольством Італії.
Арсен був автором багатьох успішних фотовиставок, а його різножанрові роботи відомі не лише в Україні, а й за її межами. Фотографа цінували за його особливий стиль, а роботи Федосенка зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії та Німеччини.
Щоб віддати данину художнику на вулиці біля Собору, розмістили фотороботи, зроблені Арсеном.
Поховали військового фотографа та захисника України на Байковому цвинтарі у Києві.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. У столиці попрощалися із захисником України, який мужньо захищав нашу землю та загинув від рук ворога.