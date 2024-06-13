Не випускав камеру з рук: у Києві провели в останню путь військового фотографа Арсена Федосенка (фоторепортаж)

Він помер із камерою в руках

У четвер, 13 червня, у Києві попрощалися з відомим військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув на Харківському напрямку під час виконання чергового бойового завдання. У героя залишилися дружина та двоє синів.

Арсен Федосенко був капітаном Збройних сил України та служив у 518-му батальйоні у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

На церемонії прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Арсен Федосенко отримав тяжке поранення на Харківщині внаслідок влучення КАБу під час виконання бойового завдання на одному з виїздів. В результаті події воїн помер.

Арсен Федосенко загинув на фронті

Церемонія прощання з Арсеном Федосенком відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати шану військовому фотографу прийшли десятки людей — рідні та близькі, знайомі та друзі, колишні колеги та побратими.

Щоб вшанувати пам’ять загиблого героя, люди стояли на площі біля храму на колінах і несли велику кількість живих квітів — оберемки червоних троянд і гвоздики, а також жалобні вінки.

Героя проводжали навколішки

На церемонію прощання прийшли рідні та близькі Арсена

Арсена провели в останню путь

Невідновна втрата

У чоловіка залишилося двоє синів та дружина

Ніхто не міг стримати сліз

У самому храмі також зібралася велика кількість людей — кожен хотів попрощатися з полеглим воїном і провести його в останню путь.

Журналіст Роман Заєць зазначив, що Арсен Федосенко пішов із життя "з фотоапаратом у руках, працюючи на завданні". До повномасштабного вторгнення він професійно займався фотографією.

До лав ЗСУ Роман вступив навесні 2022 року та з групою журналістів почав їздити лінією фронту, роблячи репортажі про військовослужбовців.

У храмі зібралося дуже багато людей

Церемонія прощання з Арсеном Фесенком

Ніхто не міг стримати сліз

Біль та гіркоту втрати не передати словами

У загиблого воїна залишилося двоє синів

Церемонія прощання з полеглим героєм

Побратими прощаються з Арсеном

Біля труни стояли найрідніші люди загиблого воїна

Герої не вмирають!

Воїн загинув під час виконання бойового завдання

Чорний день в історії України

Арсен Федосенко – за освітою художник-графік. З 2010 року він займався мистецькими та культурними фотопроектами у співпраці з Національною філармонією України та посольством Італії.

Арсен був автором багатьох успішних фотовиставок, а його різножанрові роботи відомі не лише в Україні, а й за її межами. Фотографа цінували за його особливий стиль, а роботи Федосенка зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії та Німеччини.

Щоб віддати данину художнику на вулиці біля Собору, розмістили фотороботи, зроблені Арсеном.

Поховали військового фотографа та захисника України на Байковому цвинтарі у Києві.

Виставка робіт загиблого героя

Федосенко не розлучався з камерою

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. У столиці попрощалися із захисником України, який мужньо захищав нашу землю та загинув від рук ворога.