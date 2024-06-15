Как жил Киев более 60 лет назад: опубликованы редкие кадры кинохроники из прошлого (видео)

Виртуальное путешествие в прошлое

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, как жила столица Украины более 60 лет назад. На кадрах авторы запечатлели будни киевлян, которые спешат на работу, прогуливаются по центральным улицам столицы и встречают рассвет на склонах Днепра.

Редакция "Телеграфа" решила поделиться с подписчиками кинохроникой из 60-х, которая многим должна показаться интересной. Желаем приятного путешествия во времени!

Так, в документальном мини-фильме под названием "На кручах Днепра" показана жизнь рядовых киевлян в 1960-х годах. На кадрах можно рассмотреть столичный главпочтамп, памятник Богдану Хмельницкому, каштановую аллею на Крещатике и еще много знакомых каждому киевлянину мест.

Также показаны будни сотрудников Киевского завода реле и автоматики. Предприятие военно-промышленного комплекса в те годы специализировалось на разработке, производстве и ремонте специальной гироскопической и навигационной техники, а также выпускало продукцию гражданского назначения.

В документальном фильме можно увидеть и "АН-24" конструктора Антонова, который был оснащён двумя турбовинтовыми двигателями и выпускался вплоть до 1979 года.

Кроме этого в уникальной кинохронике вы сможете увидеть много интересных локаций Киева 1960-х. Желаем приятного путешествия во времени!

Авторы фильма: В. Быковец, В. Кузнецов, Я. Марченко, Б. Палийчук. Украинская студия хроникально- документальных фильмов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем был знаменит культовый киевский ресторан "Ривьера" на набережной. Ресторан мог похвастаться шикарными видами на Днепр и предлагал гостям отведать осетрину и семгу, черную икру, а также блюда из разнообразной дичи, которую отлавливали в близлежащем лесу.