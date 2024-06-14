Летний релакс: где под Киевом можно поплавать в открытом бассейне

Вас ждет не только отдых у воды, но и прекрасные загородные пейзажи

С наступлением лета киевляне и гости столицы начинают подыскивать интересные места для отдыха. Идеальными локациями могут стать загородные комплексы с бассейнами, которые предлагают своим гостям не только релакс, но и активный отдых на свежем воздухе.

Здесь вы сможете насладиться водными процедурами в комфортных условиях, вкусно поесть и набраться сил.

Редакция "Телеграфа" подготовила для своих читателей подборку загородных комплексов с бассейном под Киевом, которые работают этим летом не смотря на военное положение.

Адрес: Киевская обл., Вышгородский район, с. Воропаев (30 км от Киева), ул. Киевская, 100

Время работы: с 09:00 до 20:00 ежедневно (время работы бассейна)

Стоимость: Абонемент на день "POOL & SPA" (открытый бассейн, крытый бассейн, сауна, хамам, соляная комната, шезлонг, полотенце) — 700 грн/день (пн-чт) и 1000 грн/день (пт-вс)

SOSNOVEL

SOSNOVEL — загородный комплекс отдыха в сердце соснового леса. Здесь вы сможете почувствовать настоящий релакс вдали от города.

К услугам гостей: отель, ресторан, бассейн, SPA-комплекс, квадро парк, карпатские чаны, мини-зоопарк, прокат, зона барбекю, прогулки на лодках и многое другое. А для самых маленьких — детская комната с няней-аниматором, мастер-классы и детская площадка.

В комплексе можно посетить открытый бассейн длина которого составляет 30 метров, а глубина — 1,5 метра. Есть детская зона глубиной 60 сантиметров. Рядом находится кафе с блюдами на гриле. Гости могут расположиться в бунгало или на комфортных лежаках.

Адрес: Вышгородский район, 1 км от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка

Время работы: с 9:00 до 20:00

Стоимость: у бассейна в будни 1200 грн, по выходным 1800 грн за одного взрослого

Sobi Club

В клубе гостей ждет большой открытый бассейн с искусственным водопадом и гидромассажем. Для детей обустроен отдельный пляж и бассейн с горками.

Открыли в Sobi и премиум-зону с 25-метровый бассейном с подогревом и гидромассажем, а также 20-метровым pool-bar с гидромассажными сиденьями.

Также есть спа-комплекс для взрослых. Здесь можно посетить баню и сауну, зону SPA-процедур и гидромассажный бассейн.

В Sobi есть отель и отдельно стоящие коттеджи, где можно остаться на ночь. Также к услугам гостей реторан и кафе под открытым небом, теннисный корт,

Адрес: Новообуховская трасса, с. Лесники, ул. Вишневая, 36, (15 км от ул. Крещатик)

Время работы: с 09:00 до 21:00 ежедневно

Стоимость: с понедельника по четверг — 950 грн, с пятницы по воскресенье — 1400 грн за одного взрослого

Equides club

Комплекс с концепцией оздоровления и отдыха, расположенный неподалеку от центра столицы. Первозданная природа, чистый воздух, родниковое озеро и тишина способствуют ощущению единения с природой и достижению гармонии души, ума и тела.

Комплекс сочетает в себе отель, конференц холл, бунгало на берегу озера, изысканный ресторан и территорию для игры в гольф. Роскошный Wellness центр позволит восстановить жизненные силы в бассейне, саунах и с помощью различных видов массажа.

В обновленной аквазоне есть большой открытый бассейн с искусственным водопадом, современными лежаками для отдыха, детской зоной и интересными позициями в pool-баре.

Адрес: село Погребы, ул. Погребский Шлях, 26

Время работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно

Стоимость: вход для взрослого на целый день без шезлонга 300 грн, с шезлонгом в будние дни — 400 грн и в выходные — 500 грн. Вход для ребенка целый день пн-пт 250 грн без шезлонга, с шезлонгом 400 грн

Райский дворик

"Райский дворик" — это загородный комплекс, который включает в себя ресторан, vip-комнаты, отель, сауну на дровах, беседки из сруба, детские площадкии бассейн.

На территории заведения есть бассейн взрослый и детский. К услугам посетителей комфортные шезлонги, кровати и зонты. Есть раздевалка, душ, зона отдыха и детский лабиринт с игровой площадкой.

А также на территории работает ресторан и бар с меню на любой вкус.

Адрес: село Гнедин, ул. Озерная, 1-а

Время работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно

Стоимость: входной билет на бассейн (будни/пт, сб, нд, праздничные) 1200/1500 гривен

TITA family house

TITA FAMILY HOUSE — это згородный комплекс, который располагается на трех гектарах земли. К услугам гостей — ресторан, бассейны, отель, коттеджи, сауна и шикарна природа вокруг.

Возле бассейна есть бар и зона отдыха. Гости могут отдыхать на шезлонгах или в уютных бунгало.

Здесь также можно заняться рыбной ловлей, поиграть в футбол, отдохнуть в сауне с крытым бассейном, провести время в уютной беседке с мангальной зоной. Для детей предусмотрена детская площадка на открытом воздухе, детская комната, аттракционы и аниматоры.

Все желающие смогут попробовать авторские блюда в местном ресторане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретных домиках в лесу под Киевом, где можно уединиться и провести время в окружении природы. Подобные мини-отели позволяют своим гостям скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой и обрести гармонию.