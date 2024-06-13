С бронью от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен: в Киеве предлагают интересные вакансии

Обязательное условие — официальное трудоустройство

В киеве растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, уже сейчас можно найти вакансии для водителей с зарплатой от 50 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас три интересных вакансии, которые предлагают соискателям не только зарплату от 20 000 гривен, но и возможность бронирования от мобилизации.

Вакансии в Киеве с бронью

Слесарь-сварщик

Компания "Энерджигруп", которая специализируется на производстве электротехнической продукции, набирает в штат слесарей-сварщиков. Основное требование — это стаж работы от 2-х лет и наличие средне-специального образования.

Соискателям предлагают удобный график работы с 8:00 до 17:00 пять дней в неделю (два выходных). Предусмотрена развозка сотрудников от станции метро "Харьковская". Спецодежду выдает работодатель.

Заработная плата сдельная: 25 000 — 35 000 гривен. Также гарантируют бронь от мобилизации.

Курьер с собственным авто (бус, микроавтобус)

Компания "Новая почта" активно набирает к себе в команду курьеров с собственным авто. На работу приглашают как мужчин, так и женщин. Соискателям предлагают официальную заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки, бесплатное обучение, дружный коллектив и возможность карьерного роста.

Для военнообязанных предусмотрено бронирование. Зарплата от 30 до 45 000 гривен.

От кандидата требуется:

наличие водительского удостоверения категории В;

наличие собственного автомобиля;

наличие открытого ФЛП или готовность его открыть;

безаварийный стаж вождения автомобилем;

хорошее знание города;

профессиональные навыки управления автомобилем;

свободное владение украинским языком.

Кладовщик

Авиационная производственная компания "Скаетон" приглашает к себе в команду ответственного кладовщика с опытом работы от трех лет в производственной компании.

Кандидатам предлагают достойную и своевременную заработную плату, комфортные условия труда и все необходимые для работы ресурсы, участие в инновационных проектах и официальное трудоустройство (КЗоТ).

Для военнообязанных предусмотрено бронирование. Зарплата — 30 000 гривен.

От кандидата требуется:

опыт работы на складе производственной компании от 3 лет;

умение работать с документацией и складским оборудованием;

знание основных принципов складского учета;

уверенный пользователь программы 1С 8.3;

ответственность и внимательность к деталям, умение работать в команде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с проживанием.