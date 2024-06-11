Уникальные фото в цвете: как выглядели Подол и Воздвиженка более 100 лет назад

Ретро-снимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Так, в сообществе "История города 1900 — 1999 года. Киев" в Фейсбук была опубликована подборка интересных снимков, которые были сделаны в Киеве в 1990-х годах — именно так выглядел Киев 104 года назад.

На ретро-фотографиях можно увидеть старую Воздвиженку и склоны урочища Гончары-Кожемяки, которое простирается по Шевченковскому и Подольскому районам центра Киева.

Также на снимках можно рассмотреть старый Подол, Крестовоздвиженскую церковь и околицы современной улицы Гончара.

Бросается в глаза много зелени, широкие улицы и величественные церкви с золотыми куполами.

Желаем вам приятной фотопрогулки в далекий ХХ век!

Урочища Гончары-Кожемяки в 1920 году

На этом фото можно хорошо рассмотреть окрестности улицы Гончара, которая находится в Шевченковском районе города Киева. Пролегает она от Большой Житомирской улицы до Галицкой площади и Дмитриевской улицы.

Конкретно на этом фото можно видеть трехэтажный дом, который сохранился до наших дней, но находится он в полуразрушенном состоянии.

Улица Гончара в 1900-х

Также на фото можно увидеть, как выглядели в 1900-х старая Воздвиженка и Подол, которые еще не был плотно застроены и могли похвастаться обилием зелени и аккуратными невысокими домиками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.