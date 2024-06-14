Неоновая вывеска, 13 залов и варьете: как выглядел культовый киевский ресторан "Метро" на 1,5 тысячи посетителей (фото)

Легендарное заведение закрылось в начале лихих 90-х

В самом центре Киева, над вестибюлем станции метро "Крещатик" ранее работал один из самых дорогих и популярных ресторанов столицы – "Метро". Заведение могло одновременно вместить 1,5 посетителей и славилось своей фирменной котлетой с одноименным названием.

Здесь всегда было шумно и многолюдно, а киевляне часто назначали встречи именно возле ресторана "Метро", так как его знал каждый житель столицы.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое славилось своим интересным интерьером, вниманием к деталям и превосходным обслуживанием.

Так выглядел реторан "Метро" в 1960-е годы

Станция метро "Крещатик" в Киеве была открыта 6 ноября 1960 года. Одновременно с этим был открыт и ресторан с говорящим названием — "Метро", который располагался над входом в подземку. Адрес ресторана — улица Крещатик, 19-а.

Интересно, что архитекторами нового заведения выступили Добровольский, Созанский и Юрьев, которые являлись достаточно именитыми и известными мастерами.

Вестибюль станции "Крещатик" и ресторана "Метро"

В заведении было 13 залов и просторная летняя терраса на верхнем этаже. Именно отсюда открывался шикарный вид на Киев и в теплое время года здесь было очень сложно найти свободный столик.

На террасе всегда было многолюдно

Общая вместительность ресторана составляла ни много ни мало – 1500 человек. И это не считая кулинарии и закусочной, которые располагались в торце первого этажа и пользовались большой популярностью среди киевлян.

В ресторане насчитывалось 13 залов

В свое время ресторан "Метро" был одним из самых популярных и посещаемых заведений Киева. Здесь стремились отпраздновать день рождения, юбилей, корпоратив или же свадьбу.

К услугам гостей были просторные залы, живая музыка и обслуживание на самом высочайшем уровне. Все, кто хоть раз посетили "Метро", потом еще долго хвалили именно сервис и отличное обслуживание.

Сервис был на высшем уровне

В интерьере залов ресторана были использованные интересные использованы цветные витражи и мозаичные панно, что придавало заведению особый шик и утонченность.

Столы были покрыты белыми накрахмаленными скатертями и сервированы по всем правилам этикета. Залы хорошо освещались, что визуально расширяло пространство и делало ресторан еще более просторным.

Панно "Юность"

Интерьер одного из залов ресторана

Оригинальное панно "Цветущая яблоня"

Одним из самых популярных блюд в ресторане была фирменная одноименная котлета "Метро", приготовленная по "засекреченному" рецепту.

Меню в заведении не отличалось особыми изысками и состояло из классичских мясных блюд, горячего, закусок, салатов, десертов и напитков.

Тут часто заказывали коктейли с вишней, жареные фисташки и арахис. Всегда пользовалось спросом болгарское вино "Варна".

Дизайн меню

В ресторане любили бывать "командировочные"

Изюминкой же ресторана "Метро" было то, что в большом зале заведения проходили выступления варьете. Заплатив несколько лишних рублей за билет на представление, клиенты получали гарантированную возможность в определенное время прийти в ресторан и точно сесть за свободный столик.

Таким образом предприимчивые посетители избавлялись от необходимости выстаивать огромные вечерние очереди.

Прекрасные неоновые огни "Метро"

Также известнен ресторан "Метро" был и своей яркой неоновой вывеской, которая светилась в ночи и привлекала внимание всех вокруг. Разноцветные надписи украшали фасад здания и выглядели действительно эффектно.

Яркая вывеска привлекала внимание

К сожалению, в начале 1990-х годов это культовое заведение закрыли, а его помещение начали арендовать небольшие магазины и брендовые бутики. Так, с закрытием "Метро" канула в Лету целая эпоха.

Ресторан был закрыт в 90-х

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как как выглядело культовое киевское заведение "Закарпатська троянда". Это был необычный винный магазин с интересной изюминкой — в подвале продавались вина из бочек и дегустация проводилась прямо на месте.