В Киеве на несколько дней ограничат движение по оживленной улице: причины и карта

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

Со вторника, 18 июня, по субботу, 22 июня, в Голосеевском районе Киева частично ограничат движение транспорта сразу на одной из оживленных улиц. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что 18 по 22 июня движение транспорта будет частично ограничено по улице Академика Заболотного. В частности, ограничат движение по крайней правой полосе на участке от ул. Академика Лебедева до ул. Бродовская в связи с заливкой трещин дорожного покрытия.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Напомним, в Киеве мотоциклист влетел на бешеной скорости в автомобиль. На место ДТП сразу прибыли медики. На фото, которые попали в сеть, видно, как врачи оказывают помощь мужчине, пострадавшему в результате аварии.

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности правила скоростного режима для своевременного реагирования на изменение дорожной обстановки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. Позже машина скорой помощи, которая ехала на этот вызов, тоже попала в ДТП.