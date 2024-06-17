С бронью от мобилизации и зарплатой от 40 тысяч гривен: в Киеве предлагают интересные вакансии

Обязательное условие — официальное трудоустройство

В киеве растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, уже сейчас можно найти вакансии для водителей с зарплатой от 50 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас три интересных вакансии, которые предлагают соискателям не только зарплату от 20 000 гривен, но и возможность бронирования от мобилизации.

Вакансии в Киеве с бронью

Полиграфолог

Агенция Pro recruitment ищет в свою команду полиграфолога. Компания предлагает официальное трудоустройство, работу в офисе с бесплатными комплексными обедами, открытость к профессиональному росту и развитию, отпуск в соответствии с КЗоТ Украины.

Для военнообязанных предусмотрена возможность бронирования. График работы — 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00.

Зарплата от 60 тысяч гривен.

От соискателя требуется:

опыт в проведении полиграфических тестов от 2х лет (Lafayette)

образование в области психологии, криминалистики или смежных наук

знание методов выявления признаков обмана

умение работать с клиентами в чувствительных ситуациях

хорошие аналитические способности и внимательность к деталям.

Начальник охраны

Агенция "Джоб хант" ищет руководителя охраны в сеть офисных центров и объектов хозяйственной деятельности (правый берег Киева). Вилка заработной платы 70 000 — 200 000 грн, в зависимости от ваших пожеланий и навыков.

Предоставляют официальную отсрочку от мобилизации (призыва) своим работникам.

График работы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные.

Основными требованиями к кандидату являются:

опыт работы на аналогичной должности

умение управлять коллективом

принимать быстрые и рациональные решения

работать в стрессовых ситуациях.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости

Агентство недвижимости URBAN HOUSE с офисом на Оболони открывает вакансию руководителя отдела продаж и аренды недвижимости. В компании предоставляют: качественное обучение, комфортный офис на Оболони рядом с метро и бомбоубежищем, юридическое сопровождение на всех этапах работы, перспективу для карьерного и финансового роста.

Также преддусмотрена система бонусов для мотивации сотрудников, возможность бронирования по месту работы, возможность предоставления временного жилья для переселенцев, оплачиваемая мобильная связь, премии при выполнении плана и гибкий график работы.

Зарплата — от 40 000 гривен.

Требования к кандидатам:

коммуникабельность, внимание к деталям

опыт работы в продажах

формирование отделов продаж и аренды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с проживанием.