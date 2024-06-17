У Києві на кілька днів обмежать рух по жвавій вулиці: причини та карта

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

З вівторка, 18 червня, по суботу, 22 червня, у Голосіївському районі Києва частково обмежать рух транспорту по одній із жвавих вулиць. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з 18 по 22 червня рух транспорту буде частково обмежений вулицею Академіка Заболотного. Зокрема, обмежать рух крайньою правою смугою на ділянці від вул. Академіка Лебедєва до вул. Бродівська у зв’язку із заливанням тріщин дорожнього покриття.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, у Києві мотоцикліст влетів на скаженій швидкості в автомобіль. На місце ДТП одразу прибули медики. На фото, які потрапили до мережі, видно, як лікарі надають допомогу чоловікові, який постраждав внаслідок аварії.

Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема правил швидкісного режиму для своєчасного реагування на зміну дорожньої обстановки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві вагітна постраждала в потрійному ДТП. Пізніше машина швидкої допомоги, яка їхала на цей виклик, також потрапила в аварію.