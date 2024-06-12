"Слуги и дворецкий входят в стоимость": под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек" (фото)

У владельца будет собственный выход в лес

На территории Межигорья, в самом центре векового заповедного леса сдается в аренду шикарный уединенный особняк из бетона и стекла. В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.

За аренду этого великолепного дома просят 8 500 $ или 344 тысячи гривен в месяц. Особую изюминку особняку придает то, что "слуги и дворецкий" входят в стоимость аренды.

Редакция "Телеграфа" решила сделать обзор на эту элитную недвижимость и показать своим читателям, как выглядит дом в стиле "Сумерек".

Так, на территории национального парка "Межигорье" в селе Новые Петровцы сдается в аренду трехэтажный дом общей площадью 400 м². Он расположен в самом центре леса-заповедника и площадь его участка составляет 50 гектар. У владельца есть собственный выход к заповедному лесу.

Дом построен в стиле фильма "Сумерки"

В объявлении указано, что усадьба стоит на абсолютно уникальном участке природного происхождения и его окружает лес возрастом более 100 лет в котором произростает 23 вида деревьев.

Инфраструктура и природа здесь отличные, но об этих местах большинству людей неизвестно. Таким образом дом находится в уединении и спрятан от посторонних глаз.

Здесь вас будут окружать птицы, дикие звери и первозданная природа.

Есть собственный выход в лес

Особняк эксплуатируется с весны 2016 года и строился он по индивидуальному проекту для максимальной интеграции в природный ландшафт.

Дом оборудован 2 генераторами: основным и резервным. Скоростной интернет работает все время, даже при отключении света.

Полное слияние с природой

Стоит отметить, что дом оборудован капсульным бомбоубежищем с интегрированными системами жизнеобеспечения и эвакуации. Толщина перекрытия/стен внутренней бетонной капсулы составляет 1 метр.

На крыше есть большая смотровая площадка с потрясающим видом на лес и Киевское море.

Дом из стекла и бетона

В доме реализованы все автоматические системы: освещение, отопление, кондиционирование, полив растений, водоснабжение, водоотведение, системы безопасности и видеонаблюдения.

В особняке три этажа и 7 комнат. Он полностью обставлен мебелью и укомплектован всей необходимой для комфортного проживания техникой. Здесь есть посудомоечная машина, стиральная машина, кофемашина и пылесос.

Кухонная зона

Ремонт в доме выполнен в светлых тонах. Здесь очень высокие потолки, много пространства и большие панорамные окна.

Некоторые стены заменены стеклянными панелями, что позволяет естественному свету проникать в комнаты.

Шикарная ванная комната

Стоит отметить, что в объевлении не описывается количество санузлов и практически нет фотографий самих комнат. Также отсутствует информация о количестве спальных мест, наличии детской и гардероба.

Просторная зона отдыха

На территории усадьбы есть отдельное хозяйственное помещение площадью 70 м², а также гараж на три автомобиля.

За аренду просят 8 500 $ или 344 тысячи гривен в месяц.

Дом расположен в заповедном лесу

В объявлении указана "интерсная" деталь — "слуги и дворецкий входят в стоимость аренды".

Как воспринимать данную подпись — решает каждый, но в объевлении об аренде уединенного дома в лесу звучит эта фраза однозначно необычно.

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