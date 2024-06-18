Лук по 30, капуста за 8: в сколько обойдется борщовый набор на Столичном рынке

Цены на некоторые овощи поднимаются

На прилавках Киева до сих пор дорожает старая морковь и лук. Остальные овощи борщового набора дешевеют.

Также падает цена на сезонные ягоды – черешню, вишню. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Средняя цена на вырезку 240 грн/кг. Ошеек свинины предлагают по 240 грн за килограмм. Задняя часть по 150 грн/кг.

Ребра продают по 190 грн. за кг, а рульку по 60. Средняя цена на сало на 140 грн. за кг.

Мясо птицы

Куриное филе предлагают по 139 грн/кг. Крылья продают по 70 грн. за кг, бедра по 110 грн. за кг.

Тушка курицы в среднем стоит 80 грн за кг. Тушка домашней курицы – 102 грн за кг.

Средняя цена на тушку индейки 120 грн/кг. Филе продают по 195 грн/кг. Бедра по 190 грн за кг, а голень стоит 105 грн/кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 149 грн/кг.

Говядина

Биток продают по 370 грн/кг. Средняя цена вырезки говядины 700 грн/кг.

Мякоть из задней части предлагают по 270 грн/кг. Мясо из шеи стоит 220 грн за кг. Ребра продают по 145 грн/кг.

Баранина

Мякоть из лопатки барана предлагают по 290 грн за кг. Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг.

Цена ошейка 180 грн/кг. Заднюю ногу на кости продают по 250 грн./кг, а ребро по 160 грн./кг.

Цены на овощи

Средняя цена на картошку 19 грн/кг. Молодой картофель продают по 40 грн/кг.

Кабачки предлагают по 35 грн/кг, а баклажаны по 130. Лук продают почти по 30 грн/кг. Морковь стоит 22 грн/кг, а молодая около 65 грн/кг.

Капусту продают по 8 грн/кг, пекинскую по 45 грн/кг. Свеклу можно купить по 22 грн за кг, а молодую по 70.

Цена на редис упала до 20 грн за кг. Огурцы продают по 50 грн./кг. Красные помидоры в среднем стоят 75 грн/кг, розовые по 100 грн. Желтые помидоры продают по 110 грн./кг.

Свежий перец можно купить по 140–180 грн за кг. Чеснок молодой стоит 150–170 грн за кг. Также можно купить зеленый горох по 80 грн/кг.

Цены на фрукты

Яблоки продают по 30 грн. за кг. Грушу предлагают по 75 грн/кг.

Персики и нектарины стоят около 100 грн. кг. Абрикосы по 120 грн/кг.

Средняя цена апельсинов за кг 60 грн. Лимоны продают по 90 грн./кг. Киви по 100 грн/кг.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн/кг. Гранат — 120 грн/кг.

Цены на ягоды

Клубнику продают в среднем по 60 грн/кг, но можно найти по 100 грн или даже по 30. Малину предлагают по 170 грн/кг.

Средняя цена на голубику 450 грн/кг. Клюква по 160 грн.

Упали цены на черешню, в среднем продают по 100 грн/кг. Вишни по 70 грн/кг.

На рынке появилась ежевика. Средняя цена на ягоду 300 грн/кг.

Цены на яйца

Яйца куриные немного подешевели, категории С1, 10 шт. продают по 32 грн. Яйца С0, 10 шт. купить за 39 грн.

Средняя цена категории СВ 42 грн. В то время яйца перепелиные, 20 шт. стоят 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Все желающие смогут приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалея, мясные изделия, соление, молочные продукты, мед и многое другое.