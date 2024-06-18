Графики отключений в Киеве: в ДТЭК рассказали, когда будут выключат свет 18 июня

Киевлян не порадовали постоянным электроснабжением

Во вторник, 18 июня, в Киеве будут применяться почасовые графики отключений света. Они будут действовать в течение суток.

То есть электричество будут выключаться до 00:00. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго", графики отключений завтра будут применяться весь день", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призывают украинцев помочь энергосистеме пройти этот трудный период и потреблять электроэнергию разумно. Чтобы уменьшить дефицит, используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Отметим, что причиной введения графиков отключения стал плановый ремонт энергоблоков атомных электростанций. Поэтому графики будут действовать особенно вечером. Больше отключений, ориентировочно, будет до конца июля.

Напоминаем, что посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать в первую очередь, когда стал лифт во время отключения света. В таких случаях нельзя паниковать.