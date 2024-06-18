Цибуля по 30, капуста за 8: скільки коштуватиме борщовий набір на Столичному ринку

Ціни на деякі овочі підіймаються

На прилавках Києва досі дорожчає стара морква та цибуля. Інші овочі борщового набору дешевшають.

Також падає ціна на сезонні ягоди — черешню, вишню. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Середня ціна на вирізку 240 грн за кг. Ошийок свинини пропонують по 240 грн за кілограм. Задня частина по 150 грн/кг.

Ребра продають по 190 грн за кг, а рульку по 60. Середня ціна на сало на 140 грн за кг.

М'ясо птиці

Куряче філе пропонують по 139 грн/кг. Крила продають по 70 грн за кг, стегна по 110 грн за кг.

Тушка курки в середньому коштує 80 грн за кг. Тушка домашньої курки — 102 грн за кг.

Середня ціна на тушку індички 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг, а гомілка коштує 105 грн/кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 149 грн за кг.

Яловичина

Биток продають по 370 грн за кг. Середня ціна вирізки яловичини 700 грн за кг.

М'якуш із задньої частини пропонують по 270 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра продають по 145 грн/кг.

Баранина

М'якуш з лопатки барана пропонують по 290 грн за кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг.

Ціна ошийка 180 грн за кг. Задню ногу на кості продають по 250 грн/кг, а ребро по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Середня ціна на картоплю 19 грн за кг. Молоду картоплю продають по 40 грн/кг.

Кабачки пропонують по 35 грн/кг, а баклажани по 130. Цибулю продають майже по 30 грн за кг. Морква коштує 22 грн/кг, а молода близько 65 грн/кг.

Капусту продають по 8 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 22 грн за кг, а молодий по 70.

Ціна на редиску впала до 20 грн за кг. Огірки продають по 50 грн/кг. Помідори червоні в середньому коштують 75 грн/кг, рожеві по 100 грн. Жовті помідори продають по 110 грн/кг.

Свіжий перець можна купити по 140-180 грн за кг. Часник молодий коштує 150-170 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 80 грн/кг.

Ціни на фрукти

Яблука продають по 30 грн за кг. Грушу пропонують по 75 грн/кг.

Персики й нектарини коштують близько 100 грн кг. Абрикоси по 120 грн/кг.

Середня ціна апельсинів за кг 60 грн. Лимони продають по 90 грн/кг. Ківі по 100 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Гранат — 120 грн/кг.

Ціни на ягоди

Полуницю продають в середньому по 60 грн/кг, але можна знайти по 100 грн або навіть по 30. Малину пропонують по 170 грн за кг.

Середня ціна на лохину 450 грн/кг. Журавлина по 160 грн.

Упали ціни на черешню, в середньому продають по 100 грн/кг. Вишні по 70 грн/кг.

На ринку з'явилася ожина. Середня ціна на ягоду 300 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі трішки подешевшали, категорії С1, 10 шт. продають по 32 грн. Яйця С0, 10 шт. можна придбати за 39 грн.

Середня ціна категорії СВ 42 грн. В той час яйця перепелині, 20 шт. коштують 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.