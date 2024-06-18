У Києві на хабарі впіймали кмітливу адвокатку: на схему міг попастися чоловік, який був у розшуку

Зловмисниця може провести 8 років у в'язниці

У Києві викрили адвокатку, яка підбурювала свого клієнта надати 30 тисяч доларів слідчому поліції в обмін на зняття чоловіка з розшуку. Жінці повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Зловмисниця, знаючи, що кримінальне провадження відносно її клієнта закрите, запевнила його у тому, що єдиний вихід вирішення "проблеми" — хабар.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 50-річній адвокатесі у підбурюванні надати 30 тисяч доларів США слідчому поліції (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, киянина зупинила поліція для перевірки документів. Правоохоронці повідомили, що чоловік перебуває у розшуку та доправили до Дніпровського управління поліції. По дорозі киянин подзвонив знайомій, що надає адвокатські послуги. З райуправління його відпустили, бо підстав для його затримання не було.

"Згодом жінка запевнила чоловіка, що відпустили його завдяки її допомозі, а також повідомила, що для закриття кримінального провадження і зняття з розшуку він може передати слідчому одного з підрозділів поліції в Одеській області 30 тисяч доларів США", — зазначають у прокуратурі.

Одна чоловік не погодився на хабар і звернувся до правоохоронців.

Схема з хабарем не спрацювала

Під час контрольованої передачі 12 тисяч доларів адвокатку затримали. Фігурантці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн гривень. Жінка вже внесла заставу.

Впіймали зловмисницю на гарячому

Правоохоронці зазначають, що досудове розслідування триває. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Адвокатка підбурювала киянина надати хабар у розмірі 30 тисяч доларів

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві ділки викрали лікаря-кардіолога та вимагали 2 мільйони доларів. Зловмисники заздалегідь спланували викрадення 66-річного чоловіка.