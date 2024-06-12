В Киеве задержали алкостартапера: мужчина грабил незнакомцев за рюмкой

Фигурант может получить наказание в виде 10 лет тюрьмы

В Киеве задержали мужчину, который знакомился с прохожими на улице, приглашал их выпить по рюмке, а затем воровал мобильные телефоны. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Так, правонарушитель успел завладеть двумя гаджетами. Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что фигурант обокрал в разные дни мужчину и женщину в Соломенском районе столицы.

"Как выяснилось, злоумышленник на улице знакомился с пострадавшими и предлагал им выпить по рюмке. Во время застолья мужчина отбирал мобильные телефоны собеседников и скрывался с места", — говорится в сообщении.

Преступником оказался 42-летний киевлянин, уже имевший судимость за кражи. Правоохранители задержали мужчину и изъяли похищенные телефоны потерпевших.

"Следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ – кража, и ч. 4 ст. 186 УКУ – грабеж", — отмечают в полиции.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Алкостартапер получит срок

Напоминаем, что в Киеве будут судить женщину, которая обворовала квартиру местной жительницы. Злоумышленница воспользовалась незапертой дверью, чтобы проникнуть в дом 46-летней киевлянки. Женщина украла ювелирное украшение и мобильный телефон.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина ударил полицейского и крушил служебный автомобиль. Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.