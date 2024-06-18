В Киеве киллер расстрелял известного казахского оппозиционера: что о нем известно

Злоумышленника ищут

Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева киллер подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил в мужчину, который сидел в салоне. По информации СМИ, убить пытались известного казахского оппозиционера, журналиста и активиста Айдоса Садыкова.

На данный момент мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Личность пострадавшего раскрыл ресурс "РБК Украина" в своем Телеграмм-канале.

Айдос Садыков с 2014 года проживает в Киеве и имеет в Украине официальный статус беженца. Мужчина является известным казахским оппозиционером, который жестко критиковал казахские власти, а также поддерживал протесты в Казахстане в 2022 году, когда для их подавления вводили войска ОДКБ.

В октябре 2023 года Садыкова объявили в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

Ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Судебный процесс по делу Айдоса Садыкова начался в городском суде Актобе 13 июля 2010 года, и уже через два дня, 16 июля, был оглашен приговор. Тогда 41-летний оппозиционер был признан виновным по статье "Хулиганство" и его приговорили к двум годам тюрьмы.

Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью. Как говорил Садыков, на всех стадиях вплоть до Верховного суда отклонялись ходатайства защиты изучить видеозапись, а показания свидетелей по данному делу искажались.

В 2012-м мужчина вышел на свободу. На родине Садыков занимался активной общественной деятельностью и организовывал акции протеста.

В 2014 году супруги переехали в Киев после того, как на жену Садыкова Наталью в Казахстане открыли уголовное дело.

Айдос Садыков

На своем YouTube-канале "Бәсе", который Садыков вел вместе с женой Натальей, регулярно публиковались видео с критикой в адрес властей Казахстана.

Последнее видео на его канале вышло сегодня. В ролике президент Токаев назван "марионеткой в руках российского влияния" и в видео рассказывается об "агентах Кремля" из окружения казахского президента.

Напомним, в Шевченковском районе Киева неизвестный подбежал к припаркованному авто и выстрелил в мужчину, который сидел в салоне. Инцидент произошел на улице Виктора Ярмолы. Нападавший скрылся с места преступления.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся", — сообщают в полиции.

К счастью, женщина ранений не получила. Поиски нападавшего продолжаются.

Место происшествия

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве дельцы похитили врача-кардиолога и требовали у него 2 миллиона долларов. Злоумышленники заранее спланировали похищение 66-летнего мужчины. Похитители могут провести 12 лет за решеткой.