Работали на русских кураторов: в Киеве подросток с матерью поджигали машины военных (фото)

Злоумышленникам избирают меру пресечения

Столичные правоохранители задержали жительницу Черниговщины и ее 14-летним сына, которые нашли "дополнительный заработок" и приехали в Киев, чтобы по заказу российских кураторов поджигать автомобили военных. Днем подельники отслеживали нужное транспортное средство, а ночью поджигали его.

Свои действия мать и сын снимали на видео — ролики они должны были предоставить "заказчикам" в качестве доказательства выполнения задания. Подробности задержания злоумышленников рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, 48-летняя жительница Нежина Черниговской области и ее 14-летний сын приехали в Киев, где должны были поджигать автомобили военных на заказ. Как оказалось, они нашли "дополнительную прибыль" через телеграмм-канал и действовали по заказу российских спецслужб. Таким образом семья пыталась заработать деньги.

Злоумышленники днем отслеживали нужное транспортное средство, а ночью при помощи зажигательной смеси поджигали автомобили. Мать и сына задержали в Шевченковском районе столицы во время поджога внедорожника "Митсубиси Паджеро" военнослужащего ВСУ. Здесь женщина облила автомобиль бензином и вместе с сыном подожгла его.

Работники полиции задержали их с поличным и потушили машину в первые же минуты после поджога. Впоследствии женщина и ее сын признались, что это уже не первый поджог авто, который они совершили на заказ.

Всего преступникам удалось совершить поджог двух транспортных средств — Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero.

Свои действия сообщники снимали на видео в качестве доказательства выполнения "задания".

Сейчас женщине и ее сыну сообщено о подозрении в совершении умышленного поджога. Несовершеннолетнего парня поместили в Центр социальной поддержки и реабилитации детей на время, пока им обоим не изберут меры пресечения

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Следствие продолжается, правоохранителями устанавливаются заказчики совершения преступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина взорвал гранату возле магазина. В результате произошедшего пострадала случайная прохожая, а злоумышленника задержали.