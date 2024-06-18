В одном из районов Киева хотят потратить на семена газонных трав 800 тысяч гривен

Сомнительные траты во время войны

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева объявило тендер на закупку 5030 килограмм смеси газонных трав. На эти цели планируется потратить 800 000 гривен.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг установлен до 31 декабря 2024 года. Это стало известно из соответствующего тендера, опубликованного в системе публичных закупок ProZorro.

Так, КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева собирается приобрести смесь газонных трав за 800 000 гривен. В соответствии с тендерной документацией предусмотрено приобретение 4680 килограмм смеси семян газонных трав универсальной и 350 килограмм смеси семян газонных трав теневой.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг установлен до 31 декабря 2024 года.

Также в тендерной документации перечислены технические требования, которым должен отвечать товар. Отмечается, что семена газонных трав должны иметь цвет и форму свойственную для семян данного вида и сорта.

Кроме этого предъявлены следующие требования:

В семенах газонных трав не должно быть семян и плодов карантинных сорняков, вредителей и возбудителей болезней.

Семена газонных трав должны быть урожая 2023 года, в наличии с подтверждающими документами.

Поставка смеси семян газонных трав (универсальная) осуществляется в мешках с фасовкой 10 кг в один мешок.

Поставка смеси семян газонных трав (теневая) осуществляется в пакетах с фасовкой 0,5 кг в один.

Товар должен быть упакован, с нанесением названий, срока годности и составом травосмеси.

Тендер был опубликован 17 июня, а уже 26 июня запланировано проведение аукциона во время которого и будет выбран поставщик смеси семян газонных трав.

Ожидаемая стоимость закупки — 800 000 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 1 октября текущего года.