У Києві кілер розстріляв відомого казахського опозиціонера: що про нього відомо

Зловмисника шукають

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва кілер підбіг до припаркованого автомобіля та кілька разів вистрілив у чоловіка, який сидів у салоні. За інформацією ЗМІ, вбити намагалися відомого казахського опозиціонера, журналіста та активіста Айдоса Садикова.

На даний момент чоловік перебуває у лікарні в тяжкому стані. Особу постраждалого розкрив ресурс "РБК Україна" у своєму Телеграм-каналі.

Відомо, що Айдос Садиков з 2014 року проживає у Києві та має в Україні офіційний статус біженця. Чоловік є відомим казахським опозиціонером, який регулярно критикував казахську владу, а також підтримував протести у Казахстані в 2022 році, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ.

У жовтні 2023 року Садикова оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової чи релігійної ворожнечі".

Раніше у себе на батьківщині він відсидів два роки у в’язниці за хуліганство. Судовий процес по справі Айдоса Садикова розпочався у міському суді Актобе 13 липня 2010 року, а вже за два дні, 16 липня, було оголошено вирок. Тоді 41-річного опозиціонера було визнано винним за статтею "Хуліганство" і його засудили до двох років в’язниці.

Сам Садиков називав справу сфабрикованою та пов’язаною з його політичною діяльністю. Як говорив Садиков, на всіх стадіях аж до Верховного суду відхиляли клопотання захисту вивчити відеозапис, а свідчення свідків по цій справі викривлялись.

У 2012 -му чоловік вийшов на свободу. На батьківщині Садиков займався активною громадською діяльністю та організовував акції протесту.

У 2014 році подружжя переїхало в Київ після того, як на дружину Садикова Наталію в Казахстані відкрили кримінальну справу.

Айдос Садиков

На своєму YouTube-каналі "Бәсе", який Садиков вів разом із дружиною Наталією, регулярно виходили відео з критикою на адресу влади Казахстану.

Останнє відео на його каналі вийшло сьогодні, 18 червня. У ролику президент Токаєв названий "маріонеткою в руках російського впливу" і у відео розповідається про "агентів Кремля" з оточення казахського президента.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва невідомий підбіг до припаркованого авто та вистрелив у чоловіка, який сидів в салоні. Інцидент стався на вулиці Віктора Ярмоли.

Нападник втік з місця злочину. Правоохоронці зазначають, що вживаються заходи із затримання зловмисника.

"Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік", — повідомляють у поліції.

На щастя, жінка поранень не отримала. Пошуки нападника тривають.

Місце події

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві ділки викрали лікаря-кардіолога та вимагали у нього 2 мільйони доларів. Зловмисники наперед спланували викрадення 66-річного чоловіка. Викрадачі можуть провести 12 років за ґратами.