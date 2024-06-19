В Киеве пытались убить известного казахского оппозиционера: жена рассказала подробности и назвала имя заказчика

Женщина находилась в салоне во время покушения

Жена тяжело раненного казахского оппозиционера Айдоса Садыкова Наталья рассказала о состоянии мужа. Кроме того, она сказала, что считает организатором покушения президента Казахстана Касыма-Жомрата Токаева.

Ее сообщение было обнародовано в социальной сети Facebook вечером 18 июня. При этом она подтвердила, что находилась на пассажирском сидении в момент нападения.

"В Айдоса стреляли в центре украинской столицы. Нагло, цинично, средь бела дня, на глазах у свидетелей. Это произошло, когда Айдос за рулем заезжал во двор нашего дома. Я сидела рядом, на пассажирском сидении", — сообщила она.

По ее словам, сейчас Айдос Садыков находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции.

Жена оппозиционера также отмечает, что пострадавший всегда защищал интересы казахов и оставался честным и справедливым.

"Я уверена, что заказчик этого покушения — президент Казахстана Токаев", — написала она.

Как сообщалось ранее, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева киллер подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил в мужчину, который сидел в салоне. Позже появилась информация, что убить пытались известного казахского оппозиционера, журналиста и активиста Айдоса Садыкова.