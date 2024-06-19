У Києві намагалися вбити відомого казахського опозиціонера: дружина розповіла подробиці та назвала ім’я замовника

Жінка перебувала у салоні під час замаху

Дружина тяжко пораненого опозиціонера казахського Айдоса Садикова Наталія розповіла про стан чоловіка. Крім того, вона сказала, що вважає організатором замаху президента Казахстану Касима-Жомрата Токаєва.

Її повідомлення було оприлюднено у соціальній мережі Facebook увечері 18 червня. При цьому вона підтвердила, що перебувала на пасажирському сидінні під час нападу.

"В Айдоса стріляли в центрі української столиці. Нахабно, цинічно, серед білого дня, на очах у свідків. Це сталося, коли Айдос за кермом заїжджав у двір нашого будинку. Я сиділа поряд, на пасажирському сидінні", — повідомила вона.

За її словами, зараз Айдос Садиков перебуває у реанімації у тяжкому стані після операції.

Дружина опозиціонера також зазначає, що постраждалий завжди захищав інтереси казахів та залишався чесним та справедливим.

"Я впевнена, що замовник цього замаху – президент Казахстану Токаєв", – написала вона.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва кілер підбіг до припаркованого автомобіля та кілька разів вистрілив у чоловіка, який сидів у салоні. Пізніше з’явилася інформація, що вбити намагалися відомого казахського опозиціонера, журналіста та активіста Айдоса Садикова.