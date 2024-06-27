В Киеве расчистили озеро, которое пугало местных пятнами яркого цвета (фото, видео)

Водоем привели в порядок

В Святошинском районе Киева коммунальщики завершили масштабную расчистку озера Вера, поверхность которого не так давно покрылась пятнами яркого голубого цвета. Работы выполнялись с использованием специализированной машины-амфибии Truxor.

Акваторию озера зачистили от избыточной растительности, ила и других видов загрязнений. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Плесо".

Так, столичные коммунальщики полностью завершили работы по очистке озера Вера, которое располагается в Святошинском районе Киева. Для этих целей была использована многоцелевая машина-амфибия Truxor, которая специально предназначена для водных и прибрежных работ.

Коммунальщикам полностью удалось очистить акваторию озера от избыточной растительности, ила и других видов загрязнений.

"Truxor работает как на воде, так и на суше, что позволяет эффективно выполнять задачи в труднодоступных местах", — говорится в сообщении КП "Плесо".

Расчистка озера Вера улучшила качество воды и обеспечила более благоприятные условия для проживания водных организмов. Коммунальщики и дальше будут продолжать мониторинг состояния воды в озере, обеспечивая поддержку его экологического баланса.

Напомним, что ранее на поверхности озера Вера местные жители заметили подозрительные яркие пятна и обратились за разъяснением к сотрудникам КП "Плесо", которые оперативно провели проверку состояния загрязнения водоема.

Пробы воды показали, что в большей части озера вода относится к среднему классу опасности, что негативно влияет на жизнедеятельность живых организмов, но не является критически опасной. Содержание кислорода в основной части водоема составляет 5 мг/дм³, что позволяет рыбам и другим живым организмам мигрировать и выживать. Однако в местах скопления загрязнения вода относится к высокому классу опасности и является губительной для живых организмов.

Загрязнение озера также сопровождалось повышенной окрашенностью, мутностью и неприятным запахом, что связано с процессами гниения органических веществ и выделением аммиака, сероводорода и углекислого газа. Наблюдалось и "цветение воды" из-за наличия цианобактерий (сине-зеленых микроводорослей), которые находятся в стадии вегетации.

Было также установлено, что в местах скопления высокой концентрации микроводорослей начался процесс их гниения, что поднимало на поверхность массы грязи — именно это и придавало воде необычную голубую окраску.

Для справки:

Озеро Вера на Южной Борщаговке было образовано в конце 1970-х – начале 1980-х годов на месте болота в историческом русле реки Борщаговка, близ Кольцевой дороги. Водоем забетонирован по периметру.

Озеро Вера расположено в Святошинском районе Киева

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. Уже ищут подрядчика для выполнения первоочередных мер по спасению водоема.