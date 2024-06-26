В Киеве банда разбойников напала на женщину и отобрала 3 миллиона гривен: подробности

Фигуранты могут попасть в тюрьму на 15 лет

В Киеве разбойники распылили женщине в лицо слезоточивый газ и отобрали 3 миллиона гривен. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении разбоя.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Событие произошло на Печерске.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении четырем мужчинам в совершении разбойного нападения, по предварительному сговору группой лиц, направленному на завладение деньгами в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, четверо мужчин следили за женщиной, зная о значительной сумме наличных, которую она перевозила. Для отслеживания ее передвижения на автомобиль потерпевшей был установлен трекер.

Двое из участников преступной группы, выдавая себя за военных в камуфляжной форме, подстерегали женщину у ее дома. Распылив ей в лицо слезоточивый газ, они вырвали из рук два черных пакета из 3 млн гривен и скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них.

Впоследствии они встретились с двумя другими сообщниками и пересели в их автомобиль. Похищенными деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

Злоумышленниками оказались уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет и уроженцы Луганщины 31 и 35 лет. Все участники разбоя задержаны.

Банда разбойников

Правоохранители добавили, что по ходатайству следователей, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На месте происшествия

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве таксист обокрал жену пропавшего военного на 400 тысяч гривен. Деньги женщина планировала передать собратьям мужа для покупки военного оборудования.