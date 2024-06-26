В Киеве банда разбойников напала на женщину и отобрала 3 миллиона гривен: подробности
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Фигуранты могут попасть в тюрьму на 15 лет
В Киеве разбойники распылили женщине в лицо слезоточивый газ и отобрали 3 миллиона гривен. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении разбоя.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Событие произошло на Печерске.
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении четырем мужчинам в совершении разбойного нападения, по предварительному сговору группой лиц, направленному на завладение деньгами в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, четверо мужчин следили за женщиной, зная о значительной сумме наличных, которую она перевозила. Для отслеживания ее передвижения на автомобиль потерпевшей был установлен трекер.
Двое из участников преступной группы, выдавая себя за военных в камуфляжной форме, подстерегали женщину у ее дома. Распылив ей в лицо слезоточивый газ, они вырвали из рук два черных пакета из 3 млн гривен и скрылись на автомобиле, владельцем которого является один из них.
Впоследствии они встретились с двумя другими сообщниками и пересели в их автомобиль. Похищенными деньгами они распорядились по собственному усмотрению.
Злоумышленниками оказались уроженцы Херсонщины 27 и 38 лет и уроженцы Луганщины 31 и 35 лет. Все участники разбоя задержаны.
Правоохранители добавили, что по ходатайству следователей, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве таксист обокрал жену пропавшего военного на 400 тысяч гривен. Деньги женщина планировала передать собратьям мужа для покупки военного оборудования.