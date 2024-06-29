Повреждено 11 автомобилей: в Киеве мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажки (фото)

Злоумышленнику грозит длительный тюремный срок

В ночь на субботу, 29 июня, в Деснянском районе Киева прогремел мощный взрыв. Как оказалось, во дворе жилого дома на Троещине неизвестный подорвал ручную гранату.

К счастью, никто из людей не пострадал, а злоумышленника удалось оперативно задержать. Подробнее о ночном происшествии рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Сообщается, что около часа ночи в полицию поступило сообщение о мощном взрыве, который произошел во дворе жилого многоэтажного дома на Троещине. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.

Место происшествия

Специалистам удалось установить, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты. Взрывной волной было повреждено сразу 11 припаркованных во дворе легковых автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личноть подрывника — им оказался 51 летний местный житель. Его задержали по месту жительства при силовой поддержке спецназа "Корд".

Задержание прошло при поддежке "Корда"

Во время проведения санкционированого обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили иизъяли пять гранат и около 40 патронов различного калибра.

Злоумышленник хранил дома боеприпасы

Гранаты и патроны изъяли

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по части 4 статьи 296 КК Украины: "Хулиганство, совершенное с применением оружия". На данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование по данному делу продолжается.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области мужчина взорвал гранату возле магазина. Из-за вызванного взрыва травмы разной степени тяжести получила случайная прохожая и сам злоумышленник.