В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка: подробности (видео)

На место оперативно прибыли все экстренные службы

В Киеве на ходу загорелась маршрутка в Голосеевском районе. По предварительным данным, пассажиры, водитель и прохожие не пострадали.

Фото и видео делятся в местных Telegram-каналах. На месте работают пожарные и правоохранители, причины возгорания устанавливаются.

ЧП произошло днем 29 июня возле общежития Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Как сообщают очевидцы, желтый пассажирский автобус №212, которій курсировал по маршруту "ст.м. Лыбидска — ул. Академика Заболотного", загорелся изнутри. На видео можно заметить, как из всевозможных отверстий валит густой черный дым. На место оперативно прибыли спасатели, полиция и врачи.

По словам очевидцев, маршрутка остановилась на остановке общественного транспорта, а после загорелась. Огонь оперативно потушили, автобус выгорел полностью. Правоохранители устанавливают причины, которые могли вызвать пожар. Не исключено, что возгорание могло произойти из-за жары, в Киеве прогнозируют +30+32 градуса жары в течение субботы.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошло массовое ДТП. Части автомобилей разбросало по дороге, движение транспорта затруднено.