Части машин разбросало по дороге: в Киеве произошло массовое ДТП (видео)

На месте работает "скорая"

В субботу, 29 июня, в Печерском районе столицы произошло масштабное ДТП при участии сразу нескольких автомобилей. Из-за аварии движение по оживленной улице оказалось затруднено.

На месте работают все экстренные службы города. Подробнее о произошедшем рассказали в Телеграм-канале "Киев оперативный".

Сообщается, что на улице Михаила Грушевского водитель джипа на огромной скорости врезался в припаркованные авто. Массовая авария произошла неподалеку от станции метро "Арсенальная".

В результате столкновения механические повреждения получило более пяти автомобилей — некоторые машины оказались сильно разбиты, а части от них разлетелись по проезжей части.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы — здесь работали медики скорой помощи, правоохранители и спасатели.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.

Место ДТП

О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается. Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следствию.

ДТП произошло на улице Грушевского

Напомним, в Киеве водителю BMW, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщено о подозрении. Как оказалось, у мужчины это уже не первое ДТП с потерпевшими.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Киеве на оживленном проспекте произошло эпичное ДТП в результате которого автомобиль Toyota RAV4 приземлился на бок. На месте аварии работали все экстренные службы города.