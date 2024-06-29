Части машин разбросало по дороге: в Киеве произошло массовое ДТП (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На месте работает "скорая"
В субботу, 29 июня, в Печерском районе столицы произошло масштабное ДТП при участии сразу нескольких автомобилей. Из-за аварии движение по оживленной улице оказалось затруднено.
На месте работают все экстренные службы города. Подробнее о произошедшем рассказали в Телеграм-канале "Киев оперативный".
Сообщается, что на улице Михаила Грушевского водитель джипа на огромной скорости врезался в припаркованные авто. Массовая авария произошла неподалеку от станции метро "Арсенальная".
В результате столкновения механические повреждения получило более пяти автомобилей — некоторые машины оказались сильно разбиты, а части от них разлетелись по проезжей части.
На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы — здесь работали медики скорой помощи, правоохранители и спасатели.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение допустимой скорости движения и нарушение ПДД.
О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается. Обстоятельства и причины аварии предстоит установить следствию.
Напомним, в Киеве водителю BMW, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщено о подозрении. Как оказалось, у мужчины это уже не первое ДТП с потерпевшими.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Киеве на оживленном проспекте произошло эпичное ДТП в результате которого автомобиль Toyota RAV4 приземлился на бок. На месте аварии работали все экстренные службы города.