Всем бы такие нервы: в Киеве во время обстрела заметили бесстрашного мужчину (видео)

Мужчина — кремень

Во время массированной ракетной атаки на Киев рядом с одним из столичных магазинов раздалась серия мощных взрывов. В этот момент с полок начал падать товар, а покупатели в панике разбегались в разные стороны.

Внимание пользователей соцсети привлек один мужчина, которые невозмутимо стоял посреди торгового зала и никак не реагировал на мощные взрывы. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале "Баба с возу".

Так, в одном из районов Киева во время вражеской ракетной атаки взрывы прозвучали в непосредственной близости от магазина. В этот момент в помещении находились покупатели, которые начали разбегаться и искать укрытие. Во время взрывов с полок на пол падал товар и разбивались бутылки.

Особое внимание в этот момет привлекает к себе мужчина, который стоял во время взрывов в центре торгового зала. Невозмутимый гражданин никак не реагировал на опасность и вел себя абсолютно спокойно. На кадрах видно, что мужчина смотрит на часы и начинает кому-то звонить, а затем неспешно отправляется в помещение рядом с торговым залом.

"Обычный киевский магазин. Мужик глыба, конечно", — подписали видео в Телеграм-канале "Баба с возу".

Напомним, что по информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты 8 июля применили разный спектр вооружения. Были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве полностью завершены. Здесь погибло 2 человека, а за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.